Ako vám psí hrdinovia z útulku zmenia život k lepšiemu? Juraj Bača má na to odpoveď

Každý z nás si praje domov, v ktorom cíti lásku a bezpečie. Predstavte si však, že sú tu stovky opustených psov, ktoré túto základnú potrebu nemajú. V útulkoch, ako je Tuláčik v Brezne, denne bojujú o to, aby psíkom poskytli aspoň kúsok tejto istoty. Rozhodnutie zadovážiť si psa z útulku môže byť pritom jedným z najlepších rozhodnutí vášho života. Avšak treba zvážiť niekoľko dôležitých skutočností.

Viete si predstaviť, že ste v situácii, kedy ste sami, bez domova, s neistou budúcnosťou. Toto je každodenná realita pre stovky psov, ktoré sa ocitnú v útulkoch po celom Slovensku. Jedným z nich je aj útulok Tuláčik v Brezne, ktorý už viac ako 15 rokov zachraňuje opustené psy a poskytuje im nádej na nový život. Momentálne sa tu nachádza okolo 200 psíkov, pričom každý z nich čaká na svoju druhú šancu.

„Niektoré psíky sem donesú majitelia, ktorí sa už o ne nedokážu postarať, alebo ide o ´nevhodné ´ darčeky,“ hovorí Alena Giertlová z Tuláčika. Tieto psy však nie sú len obete svojich okolností, ale aj hrdinovia, ktorí napriek nepriaznivým podmienkam stále hľadajú lásku a domov.

Adopcia je cesta ku šťastiu pre obe strany

Adopcia psa z útulku nie je len aktom záchrany zvieraťa, ale aj krokom, ktorý môže obohatiť váš život. „Adoptovať si psa je rozhodnutie, ktoré môže váš život zmeniť k lepšiemu. Pes, ktorý bol kedysi opustený, vám prejaví nekonečnú vďaku a oddanosť,” hovorí trénerka psov Jana Bučilová. Napriek tomu, že mnohí ľudia majú predsudky voči psom z útulkov a radšej si kúpia psa s papiermi z chovnej stanice, pravda je taká, že tieto zvieratá môžu byť vynikajúcimi spoločníkmi. Často sú už socializované, naučené základným povelom a pripravené začať nový život v milujúcej rodine. „Kým rodokmeň vám dáva určitú predvídateľnosť, čo sa týka vzhľadu a temperamentu, adopcia psa môže byť rovnako obohacujúca. Aj keď tu existuje niekoľko neistôt, v útulku vám pomôžu nájsť toho správneho psíka. Najdôležitejšie je vyhnúť sa nelicencovaným chovateľom a neetickým predajcom,“ hovorí Jana Bučilová.

Nie je to len o zachránení jedného života – keď si adoptujete psíka z útulku, uvoľňujete miesto pre ďalšieho, ktorý na to čaká. „Pre nás je obrovskou pomocou adopcia, pretože keď jeden psík odíde, môžeme prijať ďalšieho,“ vysvetľuje Laura Kvietková z útulku Tuláčik.

Foto: Pedigree

Ako sa pripraviť na adopciu?

Rozhodnutie o adopcii psa je významným krokom, ktorý si vyžaduje dôkladné zváženie. Predtým, než sa rozhodnete priviesť do svojho života nového spoločníka, je potrebné pripraviť sa nielen emocionálne, ale aj prakticky. Tu sú kroky, ktoré vám pomôžu zvládnuť adopciu:

Posúďte svoj životný štýl: Predtým, než si vyberiete plemeno alebo konkrétneho psa, zhodnoťte svoje možnosti. Ak ste aktívni a radi trávite čas vonku, vyberte si energické plemená, ako retriever či border kóliu. Naopak, ak uprednostňujete pokojnejší životný štýl, zvoľte menšie plemená, ako buldog alebo mop .

Pripravte svoj domov: Pred príchodom psa si premyslite, kde bude mať svoje miesto na odpočinok, misky na jedlo a vodu, a samozrejme, hračky. Ak máte záhradu, uistite sa, že je bezpečne oplotená, aby sa váš nový spoločník cítil bezpečne.

Zvážte čas a záväzky: Psíci potrebujú nielen lásku, ale aj starostlivosť. Zvážte, či budete mať dostatok času na pravidelné venčenie, tréning a návštevy veterinára. Psík vyžaduje dennú pozornosť, aby sa cítil milovaný a spokojný.

Spoznajte psa pred adopciou: Niektoré útulky, ako Tuláčik v Brezne, vám umožnia spoznať psa ešte predtým, než si ho vezmete domov. „Noví majitelia môžu prísť psíka vyvenčiť, aby ho spoznali a zistili, či si navzájom sadnú,“ hovorí Alena Giertlová z Tuláčika. „Zamestnanci dobrého útulku vám radi poskytnú všetky informácie o konkrétnom psíkovi a umožnia vám nezáväzné návštevy, aby mali istotu, že sa k sebe hodíte,“ dodáva Laura Kvietková.

Foto: Pedigree

Aké chyby nerobiť pri adopcii?

Napriek tomu, že adopcia je veľkým krokom, môže so sebou prinášať aj určité riziká. Aby ste sa vyhli najčastejším chybám, máme pre vás niekoľko rád:

Nevyberajte psa len podľa vzhľadu: Hoci je fotka na stránke útulku často prvou vecou, ktorá vás zaujme, nezabúdajte, že dôležitá je predovšetkým povaha psa. Ak ste pokojný typ človeka, energické plemeno pre vás nemusí byť to pravé .

Nepodceňujte tréning: Aj keď si vezmete dospelého psa, je dôležité, aby ste sa mu venovali a zamerali sa na tréning a socializáciu. „Dôslednosť je kľúčová pri výchove psov, aby sa dokázali prispôsobiť novým pravidlám a prostrediu,” pripomína trénerka Jana Bučilová.

Neunáhlite sa: Adopcia psa je záväzok na mnoho rokov. Uistite sa, že máte potrebné zdroje, čas a energiu, aby ste sa mohli venovať starostlivosti o psíka, nech už je to šteňa alebo starší pes.

Foto: Pedigree

Svetový deň zvierat vyzýva k zlepšeniu podmienok zvierat po celom svete

Podpora útulkov, ako je Tuláčik, naberá na význame najmä počas Svetového dňa zvierat, ktorý oslavujeme 4. októbra. Bol zavedený v roku 1925 a inšpirovaný svätým Františkom z Assisi, patrónom zvierat. Tento deň vyzýva k zlepšeniu podmienok zvierat po celom svete a práve útulky zohrávajú kľúčovú úlohu v starostlivosti o opustené zvieratá. Spoločnosť Mars aktívne podporuje túto iniciatívu a v rámci svojich aktivít na Slovensku prispela útulku Tuláčik v Brezne krmivom Pedigree v objeme 1,5 tony, ale aj darovacím poukazom v hodnote 5000 eur.

„Dlhodobo podporujeme útulky pre zvieratá a riešime problematiku zvierat bez domova, čo je v súlade s naším cieľom vytvoriť lepší svet pre zvieratá. Naši spolupracovníci sa aktívne podieľajú na podpore útulkov a pri príležitosti Svetového dňa zvierat v nich tento rok organizujeme po celej strednej Európe akcie, a to za účasti viac ako 80 spolupracovníkov firmy Mars,” hovorí Roland Marton, senior portfólio manažér značky Pedigree, Mars Central Europe.

Foto: Pedigree

Neoceniteľná pomoc – prvýkrát vyvenčené všetky psy

Dvadsať spolupracovníkov spoločnosti Mars však vo štvrtok 19. septembra urobilo ešte jeden veľký dobrý skutok – zobralo psíkov z útulku Tuláčik na dlhú prechádzku okolo rieky. „S pomocou zamestnancov Marsu sa nám dnes podarilo vyvenčiť všetkých psíkov. Pre veľké útulky, ako sme my, je to neoceniteľná pomoc. To je niečo, čo sa tu stalo prvýkrát,“ hovorí vďačná zamestnankyňa útulku Tuláčik Laura Kvietková.

Podmienky v útulkoch, ako je Tuláčik, sú totiž náročné a aj takáto jednoduchá činnosť im pomáha nielen fyzicky, ale aj emocionálne. „Venčenie psíkov je pre nás najväčšou pomocou vzhľadom na veľký počet zvierat u nás. Tým, že chceme, aby sa každý počas dňa dostal z útulku von, sme za takúto pomoc najvďačnejší, za spestrenie ich dňa a socializáciu s inými ľuďmi, pomaznanie, vyčesanie,“ hovorí Janka Kokavcová, zakladateľka útulku.

Venčiť psov prišiel i herec Juraj Bača

Na potrebu pomoci opusteným zvieratám upozorňuje aj známy herec Juraj Bača. „Útulok Tuláčik počas dlhých rokov svojej existencie našiel domov mnohých psíkom. Pravda je však taká, že mnohé klietky sú už trošku opotrebované a najmä nachádzajú sa v exteriéri. Navyše nie je to tak dávno, čo útulok zasiahlo obrovské krupobitie, ktoré sa prehnalo týmto regiónom. Podmienky psíkov zhoršili aj nedávne záplavy, ktoré zasiahli Slovensko. Dobrovoľníci a pracovníci útulku každú noc zaspávajú s tým, že nevedia, čo v noci príde. A práve preto sa teraz snažia presunúť zvieratká do nového útulku. Do nových priestorov, ktoré už majú svoju strechu. Zíde sa im každá pomoc, či už finančná, alebo i s venčením psíkov, nosením vecí a podobne,“ hovorí herec Juraj Bača, ktorý sám prispel svojou pomocnou rukou. Z útulku Tuláčik si adoptoval psíka naposledy vo februári tohto roku: „Naša Vinnie je úžasná a spolu s ňou máme doma 4 psíkov,“ dodáva Bača, ktorý okrem adopcie chodí psíky aj venčiť.

Adopcia psíka z útulku je nádherným spôsobom, ako zmeniť život opustenému zvieraťu. A navyše prináša viac než len záchranu – je to vzájomná výmena lásky a vďaky. Ako spomína trénerka Jana Bučilová, adopcia psíka bez papierov môže priniesť neoceniteľné výhody: „Kríženci často vykazujú pevnejšie zdravie a vďačnosť, ktorú vám prejavia, je neopísateľná.“

Foto: Pedigree

Či už uvažujete nad adopciou, venčením alebo materiálnou pomocou, každý krok sa počíta. Spoločnými silami môžeme vytvoriť lepší svet pre zvieratá a dať im to, čo si zaslúžia – lásku, starostlivosť a bezpečný domov.

