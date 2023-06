Mestá a obce žiadajú od Ódora spriechodniť aspoň časť zagarantovanej pomoci, chýba im 400 miliónov eur

Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa opakovane obracia na súčasného premiéra Ľudovíta Ódora s požiadavkou čo najskôr spriechodniť aspoň časť zagarantovanej a v rozpočte schválenej pomoci samosprávam.

Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika by to v prvom polroku znamenalo solidárnu pomoc vo výške 54 miliónov eur z takzvaného kompenzačného balíčka, ktoré by smerovali do slovenských miest a obcí.

Zhoršujúca sa situácia

Uviedol to v pondelok počas tlačového brífingu v úvode dvojdňového rokovania Rady ZMOSu na Štrbskom Plese. Ďalších 54 miliónov by podľa jeho slov malo byť riešených v druhom polroku.

ZMOS už má podľa slov jeho predsedu za sebou prvé konzultácie so súčasným premiérom a teraz čakajú na verdikt. Poukázal však pritom na zhoršujúcu sa situáciu v obciach a mestách.

„V apríli sme si do istej miery vydobyli to, aby aspoň z časti boli kompenzované výpadky vo výške 750 miliónov eur, ktoré boli spôsobené bývalou vládou. Dosiahli sme to, že v apríli boli vyplatené naraz dane z príjmov právnických osôb a ten podiel, ktorý bol čiastočnou kompenzáciou. Kompenzácia dosiahla výšku 328 milióna eur,“ pripomenul Božik. Obciam a mestám však stále chýba 400 miliónov eur.

Rokovanie s politickými stranami

Podľa Božika bude ZMOS už v nasledujúcom týždni rokovať s politickými stranami. „V prípade, že nebude vôľa a záujem v dohľadnom čase, teda v priebehu minimálne prvého letného mesiaca prázdnin, ukončiť danú situáciu, budeme sa musieť pravdepodobne obrátiť na politikov, aby sa otvoril štátny rozpočet. Aby nám bolo vyplatené aspoň to, čo bolo prisľúbené, a to, čo bolo v rozpočte schválené,“ avizoval.

Pomoc Fast Care 2