Argentína odohrá priateľský zápas v Angole za 12 miliónov eur

Reprezentanti Argentíny ukončia kalendárny rok 2025 priateľským zápasom proti Angole, ktorý odohrajú 14. novembra v hlavnom meste tejto africkej krajiny.
Zápas vyvolal množstvo otázok, prečo úradujúci svetový šampión odohrá priateľský zápas s futbalovým trpaslíkom vzdialeným takmer osem tisíc kilometrov. Argentínska futbalová asociácia (AFA) na to však mala dobrý dôvod.
FIFA predstavila novú cenu za mier. Dočká sa Trump vytúženého ocenenia?
Podľa afrických médií, vrátane Sports News Africa, Angola zaplatí Argentíne za tento duel sumu 12 miliónov eur. Štadión v Luande má kapacitu 48-tisíc divákov a očakáva sa, že „albicelestes“ pritiahnu dostatok fanúšikov.
Zápas je súčasťou osláv 50. výročia nezávislosti Angoly, krajiny s 39 miliónmi obyvateľov.
Severní Íri pred zápasom na Slovensku počítajú straty
Argentína je momentálne na 2. mieste rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), zatiaľ čo Angola je na 89. mieste. Najhodnotnejším hráčom Angoly je obranca David Carmo z Realu Oviedo, s „cenovkou“ desať miliónov eur, pričom celková hodnota národného tímu Angoly je odhadovaná na 39 miliónov eur. Argentínsky tím má o pol miliardy eur vyššiu hodnotu.
V kádri Argentíny na tento zápas bude aj hviezda Lionel Messi, ako aj ďalšie veľké mená ako Enzo Fernández či Lautaro Martínez.