Neapol s Lobotkom prehral v Manchestri. Haaland v jednej štatistike lepší ako CR7 či Messi

Vo štvrtkovom šlágri futbalovej Ligy majstrov 2025/2026 medzi Manchestrom City a SSC Neapol boli fanúšikovia svedkami víťazstva anglického tímu nad talianskym šampiónom 2:0. V stretnutí na Emirates Stadium nastúpil i slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, no prehre svojho mužstva nezabránil.
Pozornosť v zápase pútali predovšetkým dvaja hráči – Belgičan Kevin De Bruyne, ktorý po skončení uplynulej sezóny 2024/2025 opustil tábor „Citizens“ a odišiel pod Vezuv. Druhým hráčom, o ktorom sa po stretnutí vo veľkom rozprávalo, bol Erling Haaland. Nórsky útočník prispel k víťazstvu ManCity jedným gólom, pričom v LM dosiahol už 50. presný zásah.
Haaland zaznamenal tento míľnik iba vo svojom 49. zápase v „milionárskej“ súťaži. Tak rýchlo sa to v minulosti nepodarilo ani najväčším futbalovým géniom ostatných dvoch dekád ako Cristiano Ronaldo či Lionel Messi.
„Čo mám k tomu povedať? Čísla hovoria samé za seba. Máme šťastie, že ho máme, a môžeme mu len zablahoželať, pretože je po boku (Ruuda) van Nistelrooya, (Roberta) Lewandowského, Cristiana (Ronalda) a (Lionela) Messiho. Erling je tu. Čo sa týka gólov, je neuveriteľný. Pri takomto rytme mu to takto bude sypať ešte ďalších 10-12 rokov,“ povedal tréner ManCity Pep Guardiola podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).
Na margo cesty za víťazstvom podotkol, že jeho mužstvo muselo prekonať náročného protivníka. „Talianske tímy sú v obrane neuveriteľné. Stretol som sa s nimi mnohokrát. Ich odolnosť, sústredenie… Veľmi ich obdivujem. Som preto veľmi spokojný s tým, ako sme si proti Neapolu počínali,“ dodal Guardiola.
Neúspešný návrat do Manchestru okrem De Bruynea zažil aj jeho škótsky spoluhráč zo stredu poľa Scott McTominay, ktorý pred príchodom do Neapola hrával v konkurenčnom manchesterskom mužstve United. „Bolo fajn byť späť. Vždy sa tu budem cítiť ako doma. Milujem to však aj v Taliansku a ľudí tam. Antonio Conte je skvelý manažér a veľmi ho obdivujem, keďže s ním spolupracujem už rok. Má skutočný vplyv na moju kariéru a som naozaj vďačný za každú príležitosť, ktorú mi dal,“ poznamenal McTominay.