Gerardo Martino sa vracia do Atlanty United, ktorú v minulosti potiahol v MLS k titulu

Argentínsky tréner Gerardo „Tata“ Martino sa vracia do tímu Atlanta United zo zámorskej MLS. V roku 2018 ho potiahol k zisku titulu, medzičasom viedol reprezentáciu Mexika a v MLS tím Inter Miami.
Gerardo „Tata“ Martino je trénerom roka v MLS, v minulosti trénoval Barcelonu či Argentínu
Šesťdesiatdvaročný odborník s klubom z Atlanty podpísal kontrakt do roku 2027. Martino na poste hlavného kouča nahradil Ronnyho Deilu, ktorý dostal „padáka“ nevydarenej sezóne, v ktorej Atlanta vyhrala len päť zápasov a skončila na 14. mieste z 15 tímov vo Východnej konferencii MLS.
Martino trénoval Atlantu od jej vstupu do MLS v roku 2017 a už v nasledujúcej sezóne doviedol tím k ligovému titulu. „Sme nadšení, že môžeme privítať Tatu späť v Atlante. Je to výnimočný tréner, ktorý nastavil štandard excelentnosti v našom klube a pomohol vytvoriť našu identitu v MLS,“ povedal majiteľ klubu Arthur M. Blank.
„Odvtedy dosahuje úspechy na globálnej úrovni. Máme veľa práce, aby sme sa vrátili k šampiónskej forme. Tento moment nie je o minulosti, ale o budovaní novej základne a prijímaní vývoja, ktorý je potrebný na pravidelný boj v MLS,“ dodal.
Gerardo Martino počas pôsobenia v Miami priviedol hráčov Interu k víťazstvu v Leagues Cupe. Z Interu Miami odišiel vlani v novembri z osobných dôvodov po prehre v prvom kole play-off práve s Atlantou.
Medzi jeho predchádzajúce pôsobiská patria aj FC Barcelona a národné tímy Argentíny a Paraguaja. „Čím viac sme hľadali trénera, tým jasnejšie bolo, že Tata je najlepším kandidátom viesť Atlantu United k štandardu excelentnosti, ktorý si naši fanúšikovia zaslúžia,“ povedal športový riaditeľ klubu Chris Henderson.