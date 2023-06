Messi odchádza z francúzskeho Paríž Saint-Germain, kouč Galtier verí vo vrelú rozlúčku

Argentínsky futbalový reprezentant Lionel Messi po dvoch sezónach skončí pôsobenie vo francúzskom tíme Paríž Saint-Germain.

Predtým hral len za FC Barcelona

Hlavný kouč PSG Christophe Galtier vo štvrtok potvrdil, že megaviezda po skončení ročníka 2022/2023 nebude pokračovať v parížskom klube a sobotňajší ligový duel proti Clermontu bude jeho posledný v Parku princov.

„Mal som to privilégium viesť najlepšieho futbalistu histórie. Toto bude jeho posledný zápas v Parku princov. Verím, že sa mu dostane vrelej rozlúčky,“ poznamenal Galtier.

Tridsaťpäťročný rodák z Rosaria prišiel do PSG v auguste 2021. Predtým hral iba za katalánsky veľkoklub FC Barcelona, no organizáciu „blaugranas“ musel opustiť, pretože finančné pravidlá španielskej La Ligy klubu neumožňovali zaregistrovať nový kontrakt FC Barcelona s Messim.

Nasledujúce pôsobisko

Za Parížanov odohral Messi zatiaľ 57 ligových duelov a strelil v nich 22 gólov. V domácom pohári pridal dva štarty bez presného zásahu, v pohárovej Európe ďalších 14 stretnutí a v nich 9 gólov. v PSG si od príchodu Messiho sľubovali úspech najmä v Lige majstrov, ten sa však nedostavil.

V ostatnom období sa čoraz viac hovorilo o Messiho odchode z PSG a jeho nasledujúcom pôsobisku. V hre je údajne návrat do FC Barcelona, no spomína sa aj možný presun do Saudskej Arábie či zámorskej MLS.