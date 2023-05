Messi odíde z Paríža Saint-Germain. Presťahuje sa na Blízky východ?

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa na konci aktuálnej sezóny 2022/2023 chystá odísť z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain. Pre agentúru AP to povedala nemenovaná osoba oboznámená s touto situáciou. Čoskoro 36-ročný Messi pôsobí v PSG od roku 2021. Podpísal vtedy dvojročný kontrakt, ktorého platnosť vyprší 30. júna.

Obojstranné rozhodnutie

Spomenutá nemenovaná osoba, ktorá hovorila pod podmienkou anonymity, keďže nebola oprávnená verejne komentovať situáciu argentínskej hviezdy, zároveň uviedla, že ukončenie spolupráce na konci aktuálnej sezóny bolo obojstranné rozhodnutie.

Táto správa prišla krátko po tom, ako parížsky klub na dva týždne suspendoval sedemnásobného držiteľa Zlatej lopty za to, že bez dovolenia odcestoval do Saudskej Arábie.

Messi má komerčnú zmluvu so Saudskou Arábiou na podporu turizmu v tejto krajine Blízkeho východu. Mnohé médiá špekulujú, že by sa v lete mohol presťahovať z tímu parížskeho Saint-Germain do niektorého zo saudskoarabských klubov.

Hovorí sa taktiež o Messiho možnom návrate do Barcelony, kde strávil väčšinu svojej kariéry alebo o odchode do zámorskej Major League Soccer (MLS).

Odchod na Blízky východ

Kapitán argentínskej reprezentácie odišiel na Blízky východ krátko po nedeľňajšej ligovej prehre PSG s Lorientom (1:3), po ktorej sa náskok obhajcu titulu zmenšil na päť bodov pred Olympique Marseille a do konca sezóny zostáva päť kôl.

Samotný futbalista o tejto ceste neinformoval, no je známe, že má s predstaviteľmi Saudskej Arábie podpísanú spomenutú komerčnú zmluvu.

Messi si údajne pýtal povolenie od svojho zamestnávateľa na výlet do Saudskej Arábie napriek tomu, že PSG mal v pondelok tímový tréning. Hlavný tréner Christophe Galtier pôvodne chcel dať hráčom voľno v pondelok aj v utorok, keby zdolali Lorient.

Messi s tým zrejme počítal a naplánoval si cestu do Ázie, no mužstvo malo napokon voľno iba v utorok. Navyše, klub mu nepovolil odchod.