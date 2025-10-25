Messi dostal Zlatú kopačku za najlepšieho strelca a potvrdil to ďalšími dvomi gólmi. Miami sa ujalo vedenia - VIDEO

Argentínsky futbalista Lionel Messi prispel dvomi gólmi pri triumfe Interu Miami nad Nashville SC v úvodnom zápase prvého kola play-off MLS Cupu.
Duel sa skončil 3:1, séria sa hrá na dva víťazné zápasy. Ďalší duel je na programe 2. novembra.
Lionel Messi predĺžil zmluvu s Inter Miami do konca sezóny 2028
Začiatok ich cesty
Osemnásobný víťaz Zlatej lopty získal Zlatú kopačku pred týmto stretnutím. V 28 súbojoch skóroval 29-krát a umiestnil sa na čele tabuľky strelcov základnej časti.
V 19. minúte sa presadil hlavou po centri od Luisa Suáreza a poslal Miami do vedenia 1:0. Skóre zvýšil Tadeo Allende a v nadstavenom čase druhého polčasu zvyšoval Messi už na priebežných 3:0. Lenže v 101. minúte sa ešte presadili hostia zásluhou Hanyho Mukhtara.
„Vieme, že play-off je ťažké, takže sme chceli začať domácim víťazstvom. Dúfajme, že toto je len začiatok. Tím si počínal veľmi dobre, čo sa týka intenzity, sústredenia, pochopenia momentov, kedy útočiť a kedy brániť. Ukázali sme, že ako tím rastieme, a to je najdôležitejšie,“ povedal Rodrigo de Paul podľa agentúry AFP.
Dar pre MLS
Víťazstvo prišlo deň po tom, čo hviezdny Argentínčan podpísal trojročné predĺženie zmluvy, ktoré 38-ročného hráča udrží na Floride do roku 2028.
„Nemyslím si, že sme si kedy dokázali predstaviť, že by Leo bol schopný podať pre tento klub, pre toto mesto a pre túto ligu také výkony, aké podal. Nastavil trajektóriu Major League Soccer a už aj predtým sme si počínali celkom dobre. Myslím si, že ďalšie tri roky budú len ďalším darom,“ priblížil komisár MLS Don Garber povedal.
De Paul povedal, že je šťastný za Messiho – a tiež, že má vo svojom tíme legendárneho hráča všetkých čias. „Musíme si ho naďalej užívať. Veľmi sa teším z predĺženia zmluvy, pretože to znamená, že budeme spolu ešte niekoľko rokov, takže som veľmi spokojný.“
Nezastaviteľný Messi. Hetrikom zaistil triumf Interu Miami
Tréner Miami Javier Mascherano, ktorého tím sa naháňa za prvým titulom v MLS, povedal, že Inter si nemôže dovoliť poľaviť, aj keď už zdolal Nashville v dvoch zápasoch po sebe vrátane presvedčivého víťazstva 5:2 v záverečnom kole základnej časti.
„Nashville má štýl a spôsob hry, ktorý môže spôsobiť veľa škody. Urobili sme veľa úprav oproti predchádzajúcemu zápasu, ale nebude to stačiť. Musíme sa stále zlepšovať,“ dodal bývalý Messiho spoluhráč z FC Barcelona.