Mešár opäť asistoval, ale Montreal vysoko prehral. Bolo to strašné, ale učíme sa, vravel Slafkovský

Štyria Slováci sa predstavili vo štvrtkových prípravných zápasoch NHL, ale iba jeden z nich zabodoval. Útočník Montrealu Filip Mešár si pripísal asistenciu pri presilovkovom góle Patrika Laineho v súboji proti Torontu.
Mešár bodoval aj v druhom zápase pred novou sezónou, na konte má dve asistencie. Montreal v zostave aj s Jurajom Slafkovským prehral s Torontom 2:7.
Slafkovský odohral 16 minút a 54 sekúnd. Predviedol jeden bodyček a rovnako ako Mešár nemal strelu na bránku.
„Bolo to strašné, ale je to príprava a v každom zápase sa niečo učíme. Prvý zápas bol možno o niečo lepší ako tento druhý a niekedy je možno lepšie zažiť takýto zápas v príprave. Bolo to o nedostatočnej robote v našom obrannom pásme a pomalom prechode do stredného pásma. Ak to zlepšíme, budeme na dobrej ceste,“ vravel Juraj Slafkovský vo videu na webe Montrealu Canadiens.
Hlavaj štyrikrát inkasoval
Prvýkrát sa do zápasového deja v príprave dostal brankár Samuel Hlavaj. Nebol však úspešný. Hlavaj vystriedal Jespera Wallstedta za stavu 2:0 pre Minnesotu. Zo 14 striel však inkasoval štyri góly a jeho tímu prehral s Dallasom 2:5. Hlavaj odchytal 27 minút a 10 sekúnd. Piaty gól padol do prázdnej bránky.
Kmec nebodoval
Po druhý raz bol v hre aj obranca Vegas Jozef Viliam Kmec. Tentoraz sa do streleckej listiny nezapísal, ale jeho Vegas zvíťazil nad Utahom 3:2. Kmec odohral 17 minút a 26 sekúnd, pripísal si jednu strelu na bránku a zablokoval dve strely. Útočník Jakub Demek do zápasu nezasiahol.