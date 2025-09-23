Stošesťbodový Pastrňák hral v minulej sezóne s boľavým kolenom. Ako sa cíti pred novým ročníkom? - VIDEO

Hokejový Boston už má v tréningovom kempe pred novou sezónou NHL aj svoju najväčšiu hviezdu. David Pastrňák sa vrátil na ľad po týždňovej prestávke spôsobenej zápalom šliach v kolene. Predtým chýbal na štvrtkovom otvorení kempu.
Problém s kolenom nie je pre 29-ročného českého „snajpera“ nič nepoznané. Aj s týmto obmedzením sa v minulej sezóne v produktivite v NHL delil o tretie miesto so 106 bodmi (43 gólov + 63 asistencií).
Pastrňákova matka mala tri práce, aby mohol hrať hokej. Slafkovský je podľa neho talent, ale chýba mu pokora - FOTO
„Hral som s tým celú minulú sezónu, takže by som sa príliš neobával. V lete som strávil veľa času tým, aby som zlepšil stav kolena a naozaj sa to zlepšilo v porovnaní s minulým rokom. Samozrejme, nebolo to dokonalé a stále ešte nie je dokonalé,“ uviedol Pastrňák.
Čas ukáže
Koleno bolo aj dôvod, prečo Pastrňák prešiel z behu na bicyklovanie počas väčšiny svojich mimosezónnych tréningov. Na otázku, či ho bude tento problém trápiť aj v nadchádzajúcej sezóne, odpovedal:
„To ukáže až čas.“
Aj Zdeno Chára absolvuje v Trenčíne rozlúčkový zápas. Kedy bude a kto je prvým hviezdnym účastníkom? - VIDEO
Návrat Pastrňáka na ľad jednoznačne priniesol do tímu Bruins trochu povzbudenia po prehre 2:5 s Washington Capitals v úvodnom predsezónnom zápase oboch tímov. „Áno, bolo cítiť rozdiel. Hneď ako vstúpil na ľad, bola tam energia, ktorá nám v posledných dňoch chýbala,“ povedal tréner Bostonu Marco Sturm podľa webu NHL.
Skvelé načasovanie
Pastrňák trénoval v očakávanej prvej formácii Bruins s ľavým krídelníkom Morganom Geekiem a centrom Eliasom Lindholmom.
„Bolo to skvelé načasovanie. Som rád, že som sa objavil na ľade už v pondelok namiesto utorka. Dáva mi to trochu viac času, aby som sa do toho opäť dostal,“ uviedol Pastrňák.
Mešár sa blysol v príprave Montrealu asistenciou, dostal pochvalu od strelca gólu. Slafkovský nehral - VIDEO
S novým trénerom Marcom Sturmom by mala prísť aj pozitívna zmena pre bostonský hokej po jednom z najslabších ročníkov za posledné roky. Zisk iba 76 bodov v 82 zápasoch a nelichotivá pätnásta priečka vo Východnej konferencii v základnej časti sezóny NHL prinútili vedenie Bostonu k zmene na poste hlavného kouča.
Nové systémy
Sturm v minulosti odohral za Boston vyše 300 zápasov ako krídelník popri už takmer legendárnom centrovi Patriceovi Bergeronovi.
„Chvíľu to potrvá, kým si zvykneme na všetky tie nové systémy. My hráči sa musíme poriadne skoncentrovať na všetko potrebné a snažiť sa, aby každý nový deň bol v našom podaní lepší ako predchádzajúci,“ doplnil Pastrňák.