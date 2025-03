Mesačné prímerie ukáže, či je Rusko vôbec ochotné ukončiť vojnu

Francúzsko v pondelok uviedlo, že plán na jednomesačné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou otestuje odhodlanie Moskvy ukončiť vojnu, ktorú začala inváziou v roku 2022. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot zároveň varoval, že „frontová línia na Ukrajine sa naďalej približuje k nám“.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron po rokovaniach v Londýne uviedol, že Francúzsko a Británia navrhujú mesačné prímerie na Ukrajine „vo vzduchu, na mori a v oblasti energetickej infraštruktúry“, ale netýkalo by sa pozemných bojov. Vzhľadom na veľkosť frontovej línie by totiž problémom podľa jeho slov bolo to, že by bolo veľmi ťažké skontrolovať, či sa rešpektuje.

Možnosť otestovať si Rusko

„Takýto krok by umožnil preukázať dobrú vôľu (ruského prezidenta) Vladimira Putina, ak sa zaviaže k prímeriu,“ povedal Barrot pre rádio France Inter. „A práve vtedy by sa začali skutočné mierové rokovania. Chceme pevný a trvalý mier,“ dodal. V prvej fáze je to „spôsob, ako si overiť, či je Rusko vôbec ochotné ukončiť túto vojnu“, zdôraznil Barrot, pričom zdôraznil, že počas prímeria sa neplánuje stiahnutie ruských vojsk z ukrajinského územia.

Britský minister ozbrojených síl Luke Pollard uviedol, že „nebola dosiahnutá žiadna dohoda o tom, ako by malo prímerie vyzerať“. „Ale spolupracujeme s Francúzskom a našimi európskymi spojencami na tom, ako vytvoriť trvalý a udržateľný mier na Ukrajine,“ povedal Pollard pre Times Radio.

Riziko je vysoké

Nemecký politik Friedrich Merz, ktorý by sa mal stať novým kancelárom, medzičasom poďakoval britskému premiérovi Starmerovi za „vedenie pri dosahovaní trvalého a spravodlivého mieru“ na Ukrajine. „Musíme zostať jednotní v našom cieli ukončiť ruskú vojenskú agresiu,“ dodal na platforme X.

Na otázku rádia France Inter, aby reagoval na Trumpovo obvinenie, že Zelenskyj „hazarduje s treťou svetovou vojnou“, Barrot priznal nebezpečenstvo rozšírenia konfliktu. „Nikdy nebolo riziko vojny v Európe, v Európskej únii také vysoké… Hrozba sa neustále približuje k nám, frontová línia sa naďalej približuje,“ povedal.

„Aby sme ukončili ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine, chceme, aby Spojené štáty, prostredníctvom tlaku, dokázali priviesť Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a súhlasili s ukončením jeho imperialistických ambícií, ktoré posunuli frontovú líniu bližšie k naším domovom,“ skonštatoval Barrot.