Americké akciové trhy stúpli vďaka tomu, že inflácia je v súlade s očakávaniami

Americké akcie v piatok vzrástli. Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA síce mierne vzrástol ale je v súlade s očakávaniami. Americké spotrebiteľské ceny v auguste medziročne stúpli 2,7 percenta po tom, ako v júli bola medziročná inflácia v USA na úrovni 2,6 percenta. Vývoj inflácie investorom poskytol určitú úľavu, povedal investičný analytik obchodnej platformy eToro Bret Kenwell.
Priemyselný index Dow Jones si prilepšil o 0,7 percenta na 46 247,29 bodu. Index S&P 500 stúpol o 0,6 percenta na 6 643,70 bodu a technologický Nasdaq vzrástol o 0,4 percenta na 22 484,07 bodu.
Ceny ropy sa v piatok zvýšili. Severomorská ropa Brent prvýkrát od augusta prekročila hranicu 70 dolárov za barel. Dôvodom je rast napätia medzi krajinami NATO a Ruskom, čo zvyšuje pravdepodobnosť prijatia ďalších sankcií na ruský vývoz energií.