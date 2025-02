Medzinárodný hokej príde o jedného z velikánov. Účastník 19 svetových šampionátov ohlásil koniec kariéry

Vo svetovom hokeji zanechal nezmazateľnú stopu, ale tohtoročná sezóna je jeho poslednou. Švajčiarsky útočník Andres Ambühl zavŕši svoju bohatú kariéru, a to po dlhých 25 rokoch v profesionálnom hokeji. Štyridsaťjedenročný veterán to oznámil vo štvrtok v rozhovore pre web švajčiarskeho klubu HC Davos, v ktorom pôsobí od roku 2013.

Neprekonateľných 19 svetových šampionátov

„Drahí fanúšikovia, dlho som o tom premýšľal, a nakoniec som dospel k záveru, že táto sezóna bude mojou poslednou. Prežili sme spolu mnoho krásnych chvíľ,““ povedal rodák z Davosu, ktorý si zahral na neuveriteľných 19 svetových šampionátoch. Na MS nastúpil celkovo do 141 zápasov. V oboch týchto štatistikách je historicky najlepším hokejistom a len ťažko ho niekto v najbližšom čase prekoná.

Helvétom výrazne pomohol k zisku dvoch strieborných medailí v rokoch 2013 a 2014. Jeho osobnú vitrínku zapĺňa i šesť titulov vo švajčiarskej najvyššej súťaži NLA, z toho päť s Davosom. Jeden ligový primát zaznamenal aj v Zürichu, kde pôsobil tri roky.

Skúšal to i za morom

Ambühl debutoval v NLA v 17 rokoch. V utorkovom zápase proti Zugu si pripísal svoj 1305. štart v najvyššej súťaži, v ktorej strávil takmer celú kariéru, až na jednu sezónu. V ročníku 2009/10 sa vydal do Ameriky s cieľom zahrať si v NHL. Túto ambíciu sa mu však nepodarilo splniť. Vo farmárskom tíme New York Rangers odohral 64 zápasov, no na zámorských klziskách sa výrazne nepresadil.

Reprezentačnú kariéru ikonický Švajčiar zatiaľ neukončil. V máji si tak môže zahrať už na svojom 20. šampionáte. Na posledné dva reprezentačné akcie ho však tréner Patrick Fischer nenominoval. Zatiaľ posledný duel za Švajčiarsko odohral Ambühl v novembri na Karjala Cupe proti Česku.