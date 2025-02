Košice hrajú výborne aj bez deviatich útočníkov. Sú najväčším ašpirantom na extraligový titul - KOMENTÁR

Základná časť slovenskej hokejovej extraligy sa dostáva do svojej záverečnej fázy. Na viacerých frontoch sa bojuje o čo najlepšie pozície pre vyraďovacími bojmi, Rozhodnuté je akurát o zostupujúcom. Nové Zámky sa už pred časom oddali svojmu osudu a zmierili sa tým, že minimálne rok nebudú súčasťou smotánky v najvyššej súťaži.

Predikcie sa napĺňajú

Už pred začiatkom edície 2024/2025 som v jednom komentári písal, že za hlavného favorita na zisk ligového titulu považujem HC Košice. Podobný názor mali aj viacerí experti z hokejového prostredia a núka sa mi napísať, že tieto úvahy boli správne. „Oceliari“ vedú deväť duelov pred koncom základnej časti ligovú tabuľku. Priebežne druhá Spišská Nová Ves síce stráca po 46. kole iba tri body, no je potrebné napísať, že líderstvo Košičanov je úplne zaslúžené.

Zverenci kanadského kouča Dana Cemana v stredajšom súboji v Steel Aréne proti Dukle Trenčín opäť raz ukázali svoju hernú vyspelosť. Ich triumf 3:1 sa zrodil bez výraznejších turbulencií a s dokonalou kontrolou výsledku i diania na ľade. Reakcia na vysokú prehru s Michalovcami 2:7 spred reprezentačnej pauzy tak oranžovo-čiernym vyšla bravúrne.

Zvládajú to aj bez deviatich útočníkov

Košice vyhrali sedem z ostatných deväť duelov. Vzhľadom na ich personálnu kvalitu by to nebolo nič nečakané, avšak už niekoľko týždňov sa líder borí s extrémnou maródkou. V zápase s Trenčínom domácim chýbali až deviati útočníci. Z dôvodu zranenia či choroby chýbali Marek Bartánus, Michal Chovan, Joona Jääskeläinen, Derick Martel, Dávid Kohút, Patrik Lamper, Mário Lunter, Tomáš Zigo a Šimon Petráš. Nepochybne ide o lazaret, ktorý by položil drvivú väčšinu tímov, no Košice disponujú extrémne širokým i hlbokým kádrom.

Jasný favorit na zisk titulu

Práve šírka kádra a jeho elasticita budú jedným z rozhodujúcich aspektov v play-off. Trúfam si povedať, že Košice si triumf v základnej časti uhrajú aj preto, že až na šesť z nasledujúcich deviatich duelov nastúpia doma v Steel aréne. Dokonca si s miernou dávkou odvahy dovolím napísať, že Košičania zvládnu i play-off a po dvoch rokoch sa budú tešiť zo zisku titulu.

Uzdravený Riečický, najlepšia obrana v lige a rozložená palebná sila v útoku

Klubu z druhého najväčšieho mesta pod Tatrami sa v pravý čas uzdravila brankárska jednotka Dominik Riečický, ktorý mal pred zranením reprezentačnú formu. Tridsaťdvaročný gólman už navyše vie akým spôsobom sa získava ligový primát. V Jarovi Janusovi má spoľahlivú dvojku, i keď bývalý reprezentant je zvyknutý dosahovať aj oveľa lepšie čísla v rámci individuálnych štatistík.

Obranu majú „oceliari“ suverénne najlepšiu. Okrem brankárov totiž výkonnostný nadštandard odvádzajú dlhodobo aj legionári zo zámoria Max Gildon, Blake Parlett a Josh Teves. V mixe so skúsenými harcovníkmi ako Mislav Rosandič, Jakub Ferenc, Eduard Šedivý či Radek Deyl skutočne hovoríme o najlepšej defenzíve v extralige.

Silnou výhodou Košíc bude v play-off aj vhodné rozloženie palebnej sily. V najlepšej desiatke produktivity nemajú „cemanovci“ ani jedného zástupcu, no i tak až deväť hráčov zo súčasného kádra už stihlo nazbierať 20 a viac kanadských bodov. V najbližších týždňoch by sa mala maródka v radoch útočníkov poriadne preriediť.

Rozdielový Archambault

Navyše na prelome januára a februára sa dostal do fantastickej formy Olivier Archambault, o ktorom si osobne myslím, že je v hre s pukom na hokejke absolútnej najlepším hráčom v extralige. Jeho hokejové „skills“ síce vlani Spišiakom vo finále nepomohli, no teraz má rodák z kanadského Quebecu okolo seba ešte o čosi kvalitnejších spoluhráčov.

Široká škála prekážok za desiatym titulom

Cesta k jubilejnému desiatemu titulu v ére samostatnosti nebude pre Košice jednoduchá. Hlad po úspechu vykazuje aj ďalších 5-6 tímov, ktoré reálne môžu pomýšľať na celkový triumf. „Know-how“ získali vlani v Nite, Spišská zasa klope na majstrovské brány už dve sezóny, Banská Bystrica má na lavičke najlepšieho trénera v lige, Slovan je Slovan a nováčik zo Žiliny dokazuje, že svojim herným štýlom bude postrachom súperov.

Pri spomienke na predchádzajúcu edíciu ovenčenú jazdou ôsmej Nitry až na piedestál, sa núka napísať, že „možné je všetko“. V mojich očiach však vyčnievajú Košičania a ak by som si na niekoho musel staviť, ukázal by som prstom práve na nich.