Medzinárodná policajná akcia sa zamerala na prevádzačstvo, asistovali pri nej odborníci z Nemecka

Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil z prevádzačstva Ukrajinca a Slováka. Dvojica sa podieľala na nelegálnom prechode 12 Vietnamcov cez územie Slovenskej republiky. Ich cieľom mali byť krajiny západnej Európy. Štyridsaťjedenročný Ukrajinec previedol Vietnamcov vo veku od 18 do 41 rokov z Ukrajiny až do obce Koromľa v okrese Sobrance, za čo mal zinkasovať 1 000 dolárov. Tu ich prebral 19-ročný Tomáš a mal ich odviezť autom ďalej. Do cieľa však už nedorazili, zadržali ich policajti. Vietnamcov vrátili na Ukrajiny a dostali trojročný zákaz vstupu na naše územie a územie ostatných členských štátov EÚ. Bratislava, 5. október 2018. Foto: ilustračné, SITA/Prezídium policajného zboru