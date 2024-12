Medvedev: Gruzínsko rýchlo postupuje po ukrajinskej ceste, do temnej priepasti

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že Gruzínsko by mohol postretnúť podobný osud ako Ukrajinu.

Ako referuje web news.sky.com, ruský exprezident to konštatoval na Telegrame v súvislosti s neutíchajúcimi demonštráciami v Gruzínsku, na ktorých občania protestujú proti rozhodnutiu gruzínskej vlády prerušiť rokovania o vstupe do Európskej únie.

Demonštrácie pokračujú

„Gruzínsko rýchlo postupuje po ukrajinskej ceste, do temnej priepasti. Zvyčajne sa takéto veci končia veľmi zle,“ uviedol Medvedev.

Odkedy gruzínsky premiér Irakli Kobachidze vo štvrtok oznámil, že rozhovory o vstupe Gruzínska do Európskej únie sa odkladajú do roku 2028, protestujúci každú noc v mestách naprieč celou krajinou demonštrujú a dostávajú sa do stretov s políciou.

Sporné októbrové voľby

Podľa prieskumov je približne 80 % Gruzíncov za vstup do EÚ a ústava krajiny zaväzuje jej lídrov, aby sa usilovali o členstvo v tomto bloku a NATO.

Mnohí sa však obávajú, že strana Gruzínsky sen, ktorá zvíťazila v sporných voľbách z 26. októbra, vedie krajinu k autoritárstvu a „zabíja nádej“ na jej členstvo v Únii.

Opozícia a prezidentka Salome Zurabišviliová uviedli, že hlasovanie v parlamentných voľbách bolo zmanipulované pod vplyvom Ruska, ktoré sa snaží udržať Gruzínsko vo svojej sfére vplyvu.