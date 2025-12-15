Medial Banana: Reggae v žilách a prečo “banana” znamená viac, ako obľúbené ovocie - ROZHOVOR

Rozhovor s Pokymanom z Medial Banana.
Matej "Mett" Martinček
2 min. čítania
Slovensko Hudba Hudba z lokality Slovensko

Pokyman z Medial Banana v rozhovore v podcaste Fish & Chips poodhalil, ako ho reggae chytilo už keď mal 14 rokov cez otcovu zbierku vinylov, premenilo sa na DJ-sety a nakoniec na kapelu s názvom, ktorý na Jamajke znamená “priemerný penis”.

Od prvých minidiskov po nahrávanie s jamajskými legendami – rozpráva o kultúrnom šoku na MI-ke, spontánnej tvorbe a tom, prečo reggae nie je len pohodička, ale revolúcia plná tolerancie a sily.

V tejto epizóde lifestyle relácie SITA sa ponoríme do sveta Medial Banana: od vzniku názvu cez jamajské party, kde tancuje každý, po európske klišé, ktoré kapela búra. Poky zdieľa, ako sa reggae stalo jeho životnou cestou – od kabinetu vo zváračskom ústave po Uprising, kde ich objavili tisíce fanúšikov.

Dozviete sa, prečo jamajská sloboda rytmu mení pohľad na hudbu a ako reggae motivuje preklenúť krízy. Ideálne pre milovníkov hudby, cestovania a autentických príbehov.

V debate s Pokym sa dozviete aj o:

  • skutočnom význame názvu “Medial Banana” z jamajského pohľadu a prečo sa ho kapela nevzdala napriek všetkému
  • kultúrnom šoku na Jamajke: od prvej party s choreografiami po non-stop hudbu v každom obchode a ulici
  • rozdieloch v hudobnej produkcii – spontánny jamajský freestyle verzus európska organizovanosť
  • jamajských hosťoch na albume Rokinit a spolupráci s legendami ako Anthony B či Lee Scratch Perry
  • revolučnom duchu reggae: od sociálnych tém po politické vyjadrenia, ktoré kapela neskrýva
  • ceste k profesionálnej kariére: od 30 ľudí na prvom koncerte po ikonu slovenskej scény s albumom Inna Jamdown
  • osobných obľúbených pesničkách Pokyho ako Bomboklad či Môžem všetko a pocite zodpovednosti na pódiu

Fotogaléria k článku:

Fish & Chips Pokymon, Medial Banana
Fish & Chips - Poky
Fish & Chips - Poky
11 fotografií v galérii
Fish & Chips - Poky
Podcast Fish & Chips si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon
Viac k osobe: PokyPokyman
Okruhy tém: Hudba Jamajka Koncerty Medial Banana Reggae Rozhovory
Podcast: Fish & Chips
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk