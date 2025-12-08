Filip Jančík: Češi sa viac odviažu, Slováci sú zasa precítení. Hudba však spája oboch - ROZHOVOR

Rozhovor Fish & Chips s husľovým virtuózom Filipom Jančíkom.
Matej "Mett" Martinček
1 min. čítania
Husľový virtuóz Filip Jančík počas zimnej sezóny pripravuje sériu vianočných koncertov naprieč Českom a Slovenskom. V rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips prezradil, prečo je publikum na oboch stranách hranice iné, ako vzniká jeho svetelná šou na sekundu presne a ako rozpozná, ktorá skladba má silu rozplakať aj rozosmiať.

Filip Jančík opisuje hudbu ako univerzálny jazyk, ktorý sa mení spolu s jeho osobným rastom i sezónou. Vysvetľuje, prečo pri príprave koncertov uplatňuje princípy precíznosti známe z biznisu, čo si odniesol z príkladov svetových producentov a ako si udržiava autenticitu v časoch, keď „spolupráce pre peniaze“ už divák rýchlo prekukne.

Vo videopodcaste sa dozviete aj to:

  • ako Filip vníma rozdiely medzi českým a slovenským publikom a čo rozhoduje o tom, či skladba naživo „funguje“​
  • prečo je jeho vianočná šou postavená na timecode a akú rolu v nej hrá metronóm, svetlá a emócia v každom tóne
  • ako pracuje s improvizáciou, prečo neexperimentuje na úkor diváka a prečo sú jeho koncerty aj malým stand-upom s motivačným presahom.
  • ako si vyberá spolupráce so značkami, prečo odmieta neautentické ponuky a čo považuje za kľúč k dlhodobému partnerstvu
