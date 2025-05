McDavid chce ďalšie finále pre Edmonton. Kapitán potiahol svoj tím dvoma gólmi - VIDEO

Akokoľvek sa to zdalo na začiatku sezóny nepravdepodobné, je to čoraz bližšie k realite. Finále bojov o Stanleyho pohár môže mať rovnaké obsadenie ako pred rokom.

Majstrovská Florida vedie nad Carolinou Hurricanes vo finále Východnej konferencie 3:0 na zápasy a neúspešný vlaňajší finalista Edmonton Oilers sa vo finále na Západe ujal vedenia 2:1 na zápasy nad Dallasom.

McDavid a Hyman 2+2

V nedeľu sa v Edmontone zrodilo hladké víťazstvo domácich 6:1 aj vďaka dvom gólom Connora McDavida a Zacha Hymana. Kapitán McDavid chytil parádnu formu, Z posledných troch zápasov má 5 bodov a celkovo zo 14 v play-off už 22 bodov za 5 gólov a 17 asistencií.

V zápase číslo 3 proti Dallasu najprv v 15. min zvýšil na 2:0 pre Oilers a na konci druhej tretiny strelil dôležitý tretí gól na 3:1. Až potom prišli dva góly v podaní Hymana a ešte aj premiérový vo vyraďovacej časti od Johna Klingberga.

Kľúčový gól

„Dlho sme sa spoliehali na naše presilovke, ale prestalo to fungovať. Teraz sme sa už zlepšili v hre piatich proti piatim a je to vidieť na výsledku. Niekedy treba nájsť viacero spôsobov, ako sa dopracovať k požadovanému výsledku,“ zhodnotil McDavid podľa webu NHL.

Zach Hyman označil druhý gól McDavida v zápase ako kľúčový, keďže súper predtým znížil na 1:2.

„V druhej tretine sme boli pod tlakom a vedomie, že do záverečnej časti pôjdeme s dvojgólovým náskokom, pre nás bolo nesmierne dôležité,“ uviedol Hyman.

Hintz chýbal

V drese Dallasu sa v nedeľu nepredstavil fínsky útočník Roope Hintz, ktorého poslal v predchádzajúcom zápase tvrdo na ľad obranca Edmontonu Darnell Nurse. Oficiálne má 28-ročný Fín zranenie v spodnej časti tela.

„Keď hráte bez svojho prvého centra u silného súpera, cítite to. Niektoré časti zápasu sme odohrali veľmi dobre, ale výsledok je iný. Nejdem to emotívne hodnotiť, skôr sa realisticky pozrieť na to, že to už máme za sebou a ideme ďalej,“ podotkol tréner Dallasu Pete DeBoer.