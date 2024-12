Mbappé bol kvôli bratovi ochotný vzdať sa prestupu do Realu Madrid. PSG sa bratom pomstilo (foto)

Hviezdny francúzsky futbalista Kylian Mbappé tvrdí, že by predĺžil zmluvu s Parížom Saint-Germain, ak by to pomohlo jeho mladšiemu bratovi Ethanovi Mbappému. Ako referuje web sports.yahoo.com, kapitán francúzskej reprezentácie to povedal v rozhovore pre televíziu Canal+.

Úradujúci francúzsky šampión PSG počas tohto leta neprišiel o jedného, ale hneď o dvoch Mbappéovcov. Obaja bratia odišli z Parku princov po tom, ako sa skončila platnosť ich kontraktov.

Kým 25-ročný Kylian odišiel za svojím snom do Realu Madrid, o osem rokov mladší Ethan zamieril do OSC Lille.

Pomstil sa PSG Kylianovi na jeho bratovi?

Ethan Mbappé bol podľa všetkého vedľajšia obeť sporu medzi PSG a jeho bratom Kylianom. Presadil sa v akadémii parížskeho klubu a rokoval o predĺžení zmluvy.

Akonáhle sa však objavila správa, že Kylian Mbappé sa po skončení zmluvy chystá opustiť klub, Ethan Mbappé sa nového kontraktu nedočkal.

„Táto situácia ma dosť ovplyvnila. On (Ethan) o nič nežiadal. Jeho Realom Madrid bol PSG. To, čo pre mňa znamenal Real, jeho detský sen bol PSG. V jednej chvíli som mu dokonca povedal: ‚Ak chceš, predĺžim svoju zmluvu a ty môžeš zostať. Budeme tu.‘ Vzdal by som sa svojho sna o Madride a zostal by som kvôli nemu,“ vyhlásil Kylian Mbappé.

Vzdal by sa sna

Ako však vzápätí podotkol, brat mu odpovedal, že v Paríži nechce zostať.

„Povedal mi, že to, čo spravili mne a jemu, nie je normálne. Keby mi však povedal ‚Kylian, to je to, čo chcem‘, vzdal by som sa svojho sna o Madride a zostal by som kvôli nemu,“ skonštatoval Kylian Mbappé.