Maxim Čajkovič predviedol tretí dvojbodový zápas a rozhodol o víťazstve Litvínova

Maxim Čajkovič odohral v tejto sezóne v drese hokejistov Litvínova iba osem zápasov, ale pripísal si v nich sedem bodov (4+3). Slovenský útočník mal veľký podiel na obrate z 0:2 na 3:2 v zápase 24. kola českej extraligy proti Vítkoviciam. Zápas ukončil s bilanciou 1+1.

„Nič iné ako víťazstvo som si nepripúšťal. Spočiatku sa nám nedarilo, ale robili sme to, čo nám nakázali tréneri a nakoniec to viedlo do úspešného konca,“ vravel Maxim Čajkovič na webe litvínovského klubu.

Hostia ešte minútu pred koncom druhej tretiny viedli 2:0, ale potom 10-gólový strelec Litvínova Petr Koblasa znížil na 1:2 a v tretej tretine si vzali gólové slovo Slováci v drese HC Verva. Najprv v 50. min Matúš Sukeľ po prihrávke Čajkoviča vyrovnal na 2:2 a potom v 58. min Čajkovič strelil víťazný gól. Dorazil do prázdnej bránky puk, ktorý po strele Sukeľa zostal ležať na bránkovej čiare. Litvínov dosiahol už pätnáste víťazstvo v sezóne a so 47 bodmi je druhý o 5 bodov za lídrom z Pardubíc.

„Náročný zápas najmä z toho pohľadu, že sme prehrávali 0:2. Našťastie gól z konca druhej tretiny nás nakopol. Pred treťou tretinou sme si povedali, čo musíme zlepšiť a ako v tom pokračovať. Ani na sekundu sme nezapochybovali, že to neotočíme. Snažili sme sa hrať jednoducho a forčekovať. Vyvíjali sme tlak na ich veľkých obrancov, dlhšie sme zostávali v ich obrannej tretine a z toho si vytvárali šance. To viedlo k našim dvom gólom,“ zdôraznil Čajkovič.

Dvadsaťtriročný rodák z Bratislavy prišiel pred touto sezónou do Litvínova zo zámoria, kde pôsobil niekoľko rokov striedavo v AHL a ECHL. Na začiatku sezóny ho síce trápilo zranenie, neskôr choroba, ale už stihol zaznamenať tri dvojbodové zápasy. Pôsobenie na severe Česka si podľa vlastných slov užíva.

„Veľmi sa mi páči v Litvínove, som rád, že som späť v Európe. Máme skvelých fanúšikov a aj spoluhráči sú fajn. Úprimne, Európa mi už trochu chýbala. Momentálne som na správnom mieste a som šťastný,“ doplnil Čajkovič pre hcverva.cz.