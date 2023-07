Max Verstappen dosiahol piate víťazstvo za sebou a prekonal zápis brazílskej legendy

Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen pokračoval v spanilej jazde aj na nedeľňajšej Veľkej cene Rakúska v Spielbergu, na ktorej zaznamenal piate víťazstvo za sebou a siedme v deviatych pretekoch tejto sezóny.

Dvadsaťpäťročný Holanďan sa so 42. triumfom v seriáli dostal o jeden pred brazílskeho trojnásobného šampióna Ayrtona Sennu a osamostatnil sa na piatom mieste v historickom poradí.

Nové pneumatiky

„Najdôležitejšie pre mňa bolo, aby som po prvom kole zostal vo vedení. Všetko nám vyšlo perfektne, bol to skvelý deň a veľmi som si ho užil. Je radosť jazdiť s týmto monopostom a za tento tím,“ vyhlásil po pretekoch Verstappen, ktorý si zvýšil náskok na čele Pohára jazdcov na 81 bodov pre kolegom z tímu Red Bull Sergiom Pérezom.

Mexičan štartoval až pätnásty, no predral sa na konečné tretie miesto. Druhý skončil Monačan Charles Leclerc zo Scuderie Ferrari.

Verstappenovu pohodu dokumentuje fakt, že v predposlednom kole si dovolil zájsť po nové pneumatiky, aby mohol zajazdiť najrýchlejšie kolo pretekov a získať bonusový bod.

Tresty a prekročenie limitov

Mal síce dostatočný náskok, no bol to riskantný ťah. „Zvonku to mohlo vyzerať ako veľký risk, no keď sedíte v monoposte, vôbec nemáte pocit, že by ste tým riskovali,“ skonštatoval holandský pilot, ktorý je na dobrej ceste skompletizovať majstrovský hetrik v F1.

Veľkú cenu Rakúska poznačilo množstvo trestov za prekročenie limitov trate, komisári ich udeľovali počas pretekov aj dodatočne po ich skončení.

„Neviem, ako to pomenovať bez toho, aby som použil škaredé slovo. Každý na to doplatil. Dúfam, že za rok tento problém vyriešia,“ povedal Pérez.

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) ako riadiaci orgán F1 po pretekoch vyzvala komisárov, aby si v budúcnosti vynútili dodržiavanie limitov trate iným spôsobom.