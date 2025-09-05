Juhoamerická kvalifikácia na MS 2026 pomaly finišuje. Argentína vyhrala, tri tímy si zabezpečili postup

Juhoamerická kvalifikácia o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale sa pomaly blíži k svojmu koncu. Argentína vo štvrtkovom dueli zvíťazila nad Venezuelou 3:0, pričom hviezdny Lionel Messi strelil dva góly.
Argentínska legenda bude mať počas budúcoročných majstrovstiev sveta 39 rokov, ale napriek pokročilému veku sa zdá, že zohrá ďalšiu kľúčovú úlohu pri snahách tímu Lionela Scaloniho o obhajobu zlata.
Scaloni priznal, že v záverečnom zápase kvalifikácie proti Ekvádoru nechá svojho kapitána odpočívať. „Vyvinul obrovské úsilie, zaslúži si oddych a byť so svojou rodinou. Na konci zápasu bol veľmi unavený a fyzicky vyčerpaný,“ povedal.
Úradujúci majstri sveta si miestenku na šampionáte zabezpečili už v marci a počas júnového asociačného termínu ich napodobnili aj výbery Brazílie a Ekvádora. Vo štvrtok získali definitívu štartu na „mundiale“ v Kanade, Mexiku a USA aj mužstvá Uruguaja, Kolumbie a Paraguaja. Siedmym zástupcom Južnej Ameriky na MS 2026 sa ešte bude môcť stať v interkontinentálnej baráži Venezuela alebo Bolívia.
Uruguaj si vybojoval postup po domácom víťazstve 3:0 nad Peru. Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa postúpil na majstrovstvá sveta už s tretím reprezentačným tímom.
Kolumbia zdolala Bolíviu rovnakým výsledkom, pričom tím „Los Cafeteros“ potiahol bývalý hráč Realu Madrid a Bayernu Mníchov James Rodríguez, ktorý skóroval v 31. minúte. Jhon Córdoba a Juan Fernando Quintero pridali ďalšie góly, čím zabezpečili pohodlné víťazstvo Kolumbie 3:0.
Paraguaj si zabezpečil účasť na svojom deviatom svetovom šampionáte, prvom od roku 2010, po remíze 0:0 s Ekvádorom. Brazília, ktorá už tiež postúpila, zdolala na Maracane v Riu de Janeiro mužstvo Čile (3:0). O góly Brazílčanov sa postarali Estevao, Lucas Paquetá a Bruno Guimaraes.