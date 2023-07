Matovičovi stačí Kollárovo ospravedlnenie ženám a pri odvolávaní ho podrží

Predsedovi hnutia OĽaNO a priatelia Igorovi Matovičovi stačí ospravedlnenie predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) ženám a výzva mužom, aby nebili ženy, a nebude hlasovať za jeho odvolanie. Matovič to uviedol pre médiá po druhom neúspešnom pokuse o otvorenie parlamentnej schôdze k odvolávaniu predsedu NR SR.

Šéf obyčajných ľudí uviedol, že bude za otvorenie schôdze, tak, ako bol i dnes, no pri samotnom hlasovaní by bol proti. Pripustil ale, že ospravedlnenie ženám od Kollára by si prial explicitnejšie, silnejšie a jednoznačnejšie.

Matovič je toho názoru, že s celou záležitosťou by sa už malo skončiť, a to najmä s ohľadom na dieťa, ktorého sa to týka.

„Myslím si, že teraz by mal byť najvyšší záujem to dieťa, a o Borisovi Kollárovi už rozhodnú jeho voliči 30. septembra,“ povedal.