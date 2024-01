Matovičovci chcú zbierať podpisy na odvolanie Danka. Michelko si nemyslí, že bol pod vplyvom alkoholu

Poslanec Národnej rady (NR) SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Roman Michelko si nemyslí, že predseda národniarov Andrej Danko bol pri svojej dopravnej nehode pod vplyvom alkoholu.

Škoda bola nízka

Uviedol to v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy s tým, že Danko má z hľadiska svojej funkcie (Danko je podpredsedom NR SR – pozn. SITA) nárok na vodiča, ktorý by podľa Michelka aj využil, ak by požíval alkohol.

Myslí si tiež, že ak by sa u Danka preukázal alkohol pri nehode, určite by to už uniklo do médií. S najväčšou pravdepodobnosťou ale podľa neho nebol, a nejestvuje podľa neho dôkaz, že by bol. Poslanec nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti.

Michelko tiež Danka obhajoval, že škoda bola nízka, a že do určitej výšky škody nie je potrebné volať políciu. Zdôraznil, že pri danej udalosti nedošlo k ujme na zdraví.

Odvolávanie ustojí

Moderátorka relácie Marta Jančkárová pripomenula, že ide o dopravnú nehodu, vzhľadom na to, že Danko narazil do semaforu, teda do všeobecne prospešného zariadenia.

„Danko je síce právnik, ale právo má obrovskú šírku,“ povedal Michelko s tým, že Danko zrejme nemusel poznať úplne podrobnosti. Jeho stranícky šéf podľa neho robil všetko v dobrej viere a považuje za absurdné, že z takej malej udalosti sa robí veľká vec.

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko v NR SR Michal Šipoš uviedol, že plánujú začať so zberom podpisom na odvolanie Danka. Michelko predpokladá, že Danko toto odvolávanie ustojí, myslí si, že tento pokus skončí podobne, ako v minulosti pokus o odvolanie Ľuboša Blahu (Smer-SD).

Šipoš v relácii opakovane tvrdil, že budú požadovať, aby boli zverejnené výsledky Dankovej dychovej skúšky.