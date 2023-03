Matovič opätovne predloženou novelou zákona o 500-eurovej odmene porušil rokovací poriadok, tvrdí Dostál

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) listom upozornil predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) na predloženú novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva od poslanca Igora Matoviča (OĽaNO). Podľa Dostála Matovič porušil rokovací poriadok NR SR.

Zároveň upozornil, že pôvodný návrh poslanca Matoviča a jeho v stredu predložený nový návrh sú obsahovo zhodné a oba predpokladajú odmenu za účasť vo voľbách vo výške 500 eur. Dostál sa tak domnieva, že nový Matovičov návrh by nemal byť zaradený na rokovanie parlamentnej schôdze.

Neuplynula zákonom stanovená lehota

V zákone o rokovacom poriadku sa uvádza, že ak parlament novelu zákona neschválil, nový návrh zákona v tej istej veci je možné podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia novely zákona.

„Nový návrh poslanca Matoviča nespĺňa podľa môjho názoru túto zákonom stanovenú podmienku, pretože ide o návrh v tej istej veci ako novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva od skupiny poslancov NR SR, od ktorého neschválenia neuplynulo šesť mesiacov,“ uviedol v liste poslanec Dostál.

Návrh skupiny poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bol do NR SR doručený 13. januára a 14. februára neprešiel do druhého čítania.

„Nový návrh poslanca Matoviča bol do NR SR doručený dnes, teda pred uplynutím zákonom stanovenej šesťmesačnej lehoty, čiže v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku,“ vysvetlil Dostál.

Oba návrhy presadzujú odmenu pre voličov

Poslanec v liste Kollára ďalej informoval, že oba návrhy navrhujú poskytnúť voličom odmenu za účasť vo voľbách do NR SR.

„Podľa návrhu skupiny poslancov OĽaNO by odmena mala byť poskytovaná voličovi, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do NR SR, vo forme 10 percentnej zľavy z poplatkov platených štátu. Podľa návrhu poslanca Matoviča by voličovi, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do NR SR, mala byť poskytnutá odmena vo výške 500 eur,“ tvrdí Dostál.

Dodal, že návrhy nie sú identické, avšak slovné spojenie „v tej istej veci“ obsiahnuté v zákone o rokovacom poriadku však neznamená, že musí ísť o úplne identické návrhy zákonov.

„Nový návrh poslanca Matoviča bez najmenších pochybností upravuje tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh poslancov OĽaNO, a preto je dnes podaný nový návrh poslanca Matoviča predložený v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku,“ dodal Dostál.