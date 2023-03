Matovič dostal v parlamente na frak, dve miliardy už bolo priveľké sústo (komentár)

Drvivou väčšinou v stredu poslanci parlamentu odmietli sa ďalej zaoberať „geniálnym“ návrhom Igora Matoviča aby každý občan, ktorý príde voliť v septembrových predčasných parlamentných voľbách, dostal 500 eur.

Výsledok je očakávaný a sklamaný bude asi iba Matovič, ktorého podporili iba poslanci z jeho klubu.

Samozrejme, že v nasledujúcich dňoch budeme z jeho úst bombardovaní tým, že sa umožnilo Ficovi a spol. dostať znovu k moci. Je to však naozaj tak?

500 eur by prilákalo k urnám až 90 percent voličov

Matovič si je vedomý reálnej hrozby, že sa do parlamentu po 30. septembri nedostane. Snaží sa preto ukázať ľuďom, že on je ten pravý, ktorý myslí na nich.

Samozrejme občania oveľa lepšie rozmýšľajú, ak im do vrecka padnú nejaké peniaze a preto sa aj snaží, bez ohľadu na to čo to vyvolá s verejnými financiami, udrieť na túto strunu.

Veď kto by nechcel dostať 500 eur za to, že sa začiatkom jesene prejde do volebnej miestnosti. Nemusí tam ani za nikoho hlasovať, stačí že ho len zakrúžkujú a trebárs vhodí do urny aj prázdnu obálku.