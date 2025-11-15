Matka a dve deti zomreli v Istanbule po konzumácii pouličného jedla

Dve deti vo veku šesť a tri roky a ich matka zomreli po konzumácii pouličného jedla v istanbulskej štvrti Ortaköy, informovali turecké úrady a médiá. Rodina bola tureckého pôvodu, žijúca v Nemecku, pricestovala do Istanbulu na dovolenku. Polícia a zdravotnícke orgány pokračujú vo vyšetrovaní prípadu.
Deti i rodičia ochoreli v stredu po tom, ako si dali niekoľko populárnych jedál v reštaurácii pri vode pod mostom cez Bospor.
Istanbulský regionálny šéf zdravotníctva Abdullah Emre Güner na sociálnej sieti X uviedol, že deti zomreli po prevoze do nemocnice, zatiaľ čo matka a otec boli hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Neskôr zomrela aj matka, informoval turecký minister spravodlivosti Yilmaz Tunc.
Minister ďalej uviedol, že odobrali vzorky z miest, kde rodina jedla, a v súvislosti s prípadom zadržali štyri osoby.
Podľa niektorých správ rodina konzumovala mušle s ryžou, populárnu pouličnú pochúťku, a plnené zemiaky. Iné zdroje spomenuli tiež grilované jahňacie vnútornosti a turecký med.