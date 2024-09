Matej Tóth: Šport a politika sa musia spájať (rozhovor V športovom SITE)

Slovensko má za sebou medailovo najmenej úrodné olympijské hry vo svojej histórii. Pod Eiffelovou vežou zavesili na krk cenný kov iba bronzovému vodnému slalomárovi Matejovi Beňušovi.

Za zmienku stoja aj niektoré ďalšie vynikajúce výkony, no medailová bilancia nepustí. S obrazom toho, čo je čitateľné v nastavenom zrkadle, nie je spokojný ani olympijský víťaz z roku 2016 chodec Matej Tóth, ktorý bol hosťom pravidelnej relácie V športovom SITE.

„Určite to nebolo dobré a treba si to priznať. Pre mňa osobne je viac ako počet medailí alarmujúci počet športovcov. Mali sme tam iba 27 reprezentantov. Pri kúsku šťastia mohlo byť tých medailistov viac, veď niektorým k tomu chýbalo len málo. Ak by ich získali mohli by sme nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku, pričom nie je,“ uviedol rodák z Nitry a dodal: „Na to, aby sme klesajúci počet zastavili, musíme tvrdo pracovať. Správne nastaviť systém a začať pracovať od úplných základov.“

Šport a politika

A nehľadáme to správne systémové nastavenie športu na Slovensku už akosi pridlho? „Kedy keď nie teraz. Ja som v tomto aktuálne optimisticky naladený. Je dobré, že sa do toho zapájajú aj športové hnutie a že sa kreovanie systému nedeje len od zeleného stola. Nedá sa to tlačiť systémom, že jeden chce to, druhý to a tretí zasa niečo iné. Jednoznačne musia všetci kompetentní ťahať za jednu stranu povrazu. Verím, že sa v rozmedzí niekoľkých týždňov dopracujeme k tej správnej koncepcii,“ uviedol riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

Jedným z najskloňovanejších slovných spojení je už niekoľko mesiacov „šport a politika by sa nemali spájať“. Matej Tóth poznamenáva, že to vidí inak. „Šport a politika sa musia spájať. Už len tým, že patríme pod gesciu rôznych ministerstiev. Jednáme a komunikujeme aj s predstaviteľmi štátu a teda aj s politikmi. Aj my v športe vnímame, že keď bude vyspelá spoločnosť a veci ako školstvo, zdravotníctvo budú fungovať, tak bude aj šport na vysokej úrovni. Vidíme to v iných krajinách, dokonca aj nám podobných ako napríklad Slovinsko,“ uviedol olympijský víťaz z brazílskeho Ria.

Alarmujúce čísla

Nepochybne jednou z najproblematickejších vecí v športe a celkovo v spoločnosti je výrazné nižšia pohybová vyspelosť mládeže.

Čísla sú to alarmujúce. Európsky prieskum o zdraví nastavil obyvateľom Európskej únie nelichotivé zrkadlo – 53 % z nich má nadváhu. Ani Slovensko nemá byť na čo pyšné: patrí mu síce 5. priečka, ale od konca. Horšie je na tom už len Chorvátsko, Malta, Česko a Maďarsko.

Nadváhu na Slovensku má 59 percent obyvateľov! Práve preto vznikla O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Jej poslaním je rozhýbať deti na celom Slovensku. Do projektu je v súčasnosti zapojených viac ako 150 škôl.

„Bránami našej akadémie už prešlo viac ako 10-tisíc detí. Zatiaľ je to úspešný projekt. Ide nám preovšetkým o tom, aby sme vytvorili u detí vzťah k športu. Nezameriavame sa konkrétne na nejaké disciplíny, chceme ísť v určitej všeobecnej rovine, a teda tak, aby sme položili základy toho, aby sa jednotlivé deti neskôr profilovali k už konkrétnemu športu či disciplíne. Máme na to vyškolených trénerov a vhodnú metodiku,“ uzavrel Tóth.

V relácii sa ďalej dozviete:

čo hovorí na organizáciu OH 2024 v Paríži a či mu prekážali určité prvky počas otváracieho ceremoniálu

ako je na tom aktuálne slovenská atletika

prečo je aktuálne náročnejšie kvalifikovať sa na OH ako v minulosti

čo je najväčším problémom slovenského športu

či je v slovenskom športe dostatok financií

čo hovorí na súčasný stav spoločnosti

ako sa zmenila mládež a jej vzťah k športu

či majú súčasné deti problém s motiváciou

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify