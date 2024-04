Máte radi expedície? Máme pre vás tip na jednu špeciálnu – Expedíciu Medíkovo!

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, vďaka komu či čomu je naša príroda v rovnováhe? Od čoho závisí funkčnosť ekosystému a produkcia potravín? Odpoveďou sú malé neúnavné opeľovače – včely, ktoré sú nám dobre známe. Sú nenápadné, ale o to dôležitejšie. Nielen tieto informácie, ale množstvo ďalších sa dozvedia malí zvedavci zo základných škôl, ktorí sa zapoja do súťaže Expedícia Medíkovo 2024. Realizuje ju známy obchodný reťazec Lidl, pre ktorý je téma podpory ochrany biodiverzity súčasťou CSR stratégie. V tematike včelárstva sa angažuje od roku 2022, pričom garantom projektu je občianske združenie OZ Včelí kRaj.

Základné školy sa môžu prihlasovať prostredníctvom online formulára na stránke Lidl do druhého ročníka súťaže do 28. apríla a 10 vyžrebovaných tried vyhrá koncoročný výlet do Ekocentra Včelí kRaj v Liešnici. Na mieste sa dozvedia všetko o mede, včelej kráľovnej a ďalších sladkých tajomstvách, ktoré ukrýva včelie kráľovstvo. „Expedícia Medíkovo je skvelá cesta, ako vytvárať vzťah detí ku včelám, opeľovačom a celkovo k prírode. Pre mnohé deti je to prvý priamy kontakt so včelami a spolu s vôňou medových plástov, možnosťou vidieť včeliu matku a vlastnoručne vyrobenými sviečkami zo včelieho vosku sa tento deň stáva zážitkom na celý život. Som veľmi rád, že Včelí kRaj môže byť súčasťou Expedície Medíkovo, spoznali sme deti z 10 škôl a mohli sme im odovzdať to, čo robíme z láskou a najlepšie ako vieme,“ povedal Dávid Turčáni, včelár a zakladateľ projektu Včelí kRaj. Expedícia Medíkovo je realizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Minuloročná expedícia mala obrovský ohlas, okrem nej však diskont venuje pozornosť včelám aj v iných podobách. „K logistickým centrám v Seredi, Nemšovej a v Záborskom sme umiestnili úplne prvé včelnice. Počas tohto roka chceme počet včelích rodín navýšiť pri každom centre – z dvoch na štyri. Nový domov sme včelám vytvorili aj v našom hlavnom meste – pri centrále Lidl v Ružinove, kde čoskoro pribudne v okolí včelínov lúka s kvetmi vhodnými pre malé pomocníčky. Skvelé je, že na jednotlivých aktivitách sa podieľali nielen zástupcovia a včelári z OZ Včelí kRaj, ale aj naši zamestnanci. Prvému medobraniu sa tešili v auguste minulého roku,“ vysvetlila senior konzultantka pre CSR projekty v Lidli Zuzana Sobotová. Prvotiny „Lidl medov“ našli svojich majiteľov medzi 164 manažérmi Lidl predajní ako poďakovanie za usilovnosť tímov. Vo vianočných kazetách si med aj od „Lidl včielok“ našli všetci zamestnankyne a zamestnanci reťazca. Ako darček sa Lidl med dostal aj do rúk spolupracujúcim slovenským dodávateľom v rámci jednodňovej konferencie. Okrem včiel medonosných podporuje Lidl aj samotárske včely, pre ktoré postavil hmyzie domčeky pred takmer štyrmi desiatkami svojich predajní.

Rovnako, ako sú pracovité včely i Lidl spolu so svojimi zamestnancami sa usiluje o to, aby príroda prosperovala. Včely sú úzko prepojené s našimi životmi, pričom samotné opeľovanie výrazne zvyšuje úrodu, a tak sa včely podieľajú na pestrom jedálničku každého z nás.

