Masterboy vás pozýva na 90´s Super Fest!

Letná noc pod holým nebom, kde je vo vzduchu cítiť nostalgiu a hudba z 90. rokov napĺňa nie len priestor okolo vás, ale aj Vaše srdcia- presne to je 90’s SUPER FEST 2024 v Nitre! Tento open-air festival nie je len tak hocijaký koncert! Je to príležitosť vrátiť sa do minulosti a zaspomínať na nezabudnuteľné kapely a ich hity a nazrieť do dekády, ktorá formovala súčasnú pop kultúru.

MASTERBOY, táto skupina vznikla na začiatku 90. rokov, len ako malý projekt Enrica Zablera a Dja Tommyho Shleha. V roku 1992 sa k nim pripojila speváčka Trixi Delgado a ich popularita rástla raketovou rýchlosťou! Najväčší triumf Masterboy dosiahol v roku 1993 s piesňou Everybody Needs Somebody. Medzi ďalšie populárne tituly patrili Feel The Heat Of The Night, I Got To Give It Up (oba z roku 1994) a Generation Of Love (1995). Skupina Masterboy sa tešila obľúbenosti nielen v rámci Európy, ale aj Južnej Ameriky. Napríklad v takej Brazílii ich hrávali v rádiách aj dvadsaťkrát denne. My sa veľmi tešíme, že už 25. mája vystúpia aj na najväčšom 90tkovom festivale na Slovensku- 90´s Super Feste v Nitre!

Na scéne sa predstavia aj ďalšie legendy, ktoré sa svojou tvorbou neodmysliteľne zapísali do hudobných dejín!

REEL 2 REAL s The Madstuntmanom to v Nitre poriadne rozhýbu . Najväčší úspech skupiny bola skladba „I like to move it“ z roku 1994, ktorú neskôr preslávila aj rozprávka Madagaskar v roku 2005. Odvtedy sme mohli počuť jej rôzne variácie, využívala sa v reklamách a existuje nespočetne veľa verzií, ktoré poznajú všetky generácie. Dodnes slúži ako inšpirácia pre mnohých DJov a umelcov a my veríme, že už 25. mája rozhýbe aj vás!

SNAP! s ich „Rhythm is a Dancer“ a „The Power“ zaručene roztancuje každého. Oni sami vytvorili a sú dodnes legendou unikátneho hudobného štýlu, ktorý spája rap s elektronickou tanečnou hudbou a podobne ako SNAP! definoval 90. roky.

REDNEX, známi svojím hitom „Cotton Eye Joe“, prinesú nádych country štýlu. Ich energia postaví na nohy bez výnimky každého.

WHIGFIELD, talianska popová senzácia, nám prinesie „Saturday Night“, a pripomenie, že sobotné noci boli vždy ako stvorené na tanec. Inak to samozrejme nebude ani 25. mája!

PHARAO , predvedie svoje umenie zahalené rúškom mystiky. Ich hit „There is a Star“ je ako výprava do starovekého Egypta, ale s eurodance soundtrackom.

JAN WAYNE, hudobný alchymista, ktorý oživuje staré melódie, pridáva do mixu modernejší twist. Jeho schopnosť transformovať známe skladby na tanečné hity dokazuje, že dobrá hudba je naozaj nadčasová.

