Maskot bol zrejme opitý. Jeho čudné správanie si všimli fanúšikovia aj usporiadatelia - VIDEO

Futbalového maskota s menom „Sammy the Saint“ museli počas zápasu FA Cupu zbaviť jeho povinností po tom, čo sa správal „nevypočítateľne a neprofesionálne“.
Oficiálny maskot klubu St. Albans City spadol pri snahe preliezť reklamnú tabuľu, robil obscénne gestá či sa motal za bránou. Jeho tím prehral 0:6 s Burton Albion.
Napokon však musela daná osoba v kostýme dosledovať duel len z tribúny, keďže naďalej nesmel vykonávať svoju prácu, píše web bbc.com.
Chcela zomrieť, dnes dáva góly. Afganské futbalistky v exile píšu príbeh nádeje
Fanúšik St. Albans Darren White povedal, že bol svedkom toho, ako maskot spadol na tribúnu približne 15 minút pred začiatkom stretnutia.
Usporiadatelia domáceho celku z Burtonu „neboli zjavne nadšení“, keď ho eskortovali z ihriska, dodal priaznivec.
Predpokladá sa, že maskot mohol byť pod vplyvom alkoholu a aj to mohlo byť príčinou jeho správania.
MASCOT EJECTED AFTER APPEARING DRUNK 😳
Sammy the Saint, mascot for 7th-tier St Albans City, was escorted off the field after appearing unsteady on their feet and apparently tipsy at an FA Cup tie 🤯😂 pic.twitter.com/bGCud5Z0mM
— Casual Chaps 🇬🇧 (@CasualChaps) November 2, 2025