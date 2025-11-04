Maskot bol zrejme opitý. Jeho čudné správanie si všimli fanúšikovia aj usporiadatelia - VIDEO

Napokon musela daná osoba v kostýme dosledovať duel len z tribúny.
Futbalového maskota s menom „Sammy the Saint“ museli počas zápasu FA Cupu zbaviť jeho povinností po tom, čo sa správal „nevypočítateľne a neprofesionálne“.

Oficiálny maskot klubu St. Albans City spadol pri snahe preliezť reklamnú tabuľu, robil obscénne gestá či sa motal za bránou. Jeho tím prehral 0:6 s Burton Albion.

Napokon však musela daná osoba v kostýme dosledovať duel len z tribúny, keďže naďalej nesmel vykonávať svoju prácu, píše web bbc.com.

Fanúšik St. Albans Darren White povedal, že bol svedkom toho, ako maskot spadol na tribúnu približne 15 minút pred začiatkom stretnutia.

Usporiadatelia domáceho celku z Burtonu „neboli zjavne nadšení“, keď ho eskortovali z ihriska, dodal priaznivec.

Predpokladá sa, že maskot mohol byť pod vplyvom alkoholu a aj to mohlo byť príčinou jeho správania.

