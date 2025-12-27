Ruský dronový a raketový útok na Kyjev jedného človeka zabil a dve desiatky ľudí zranil

Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Dôsledky ruského útoku na Kyjev. Foto: SITA/AP
Masívny ruský dronový a raketový útok proti Kyjevu a jeho predmestiam v sobotu zabil jednu osobu, zranil dve desiatky ľudí a pripravil stovky tisíc obyvateľov o kúrenie a elektrinu v mrazivých teplotách. Podľa reportérov agentúry AFP vzdušný poplach v ukrajinskej metropole trval niekoľko hodín.

„Jedenásť ľudí hospitalizovali,“ uviedol starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko. Dodal, že bez dodávok tepla zostalo 2 600 obytných budov, ako aj stovky materských škôl, škôl a sociálnych zariadení.

„V súčasnosti je bez dodávok elektriny viac ako 320-tisíc odberateľov,“ povedal gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk.

Ukrajinské vzdušné sily vyhlásili v sobotu skoro ráno celoplošný letecký poplach.

Rusi „nechcú ukončiť vojnu a snažia sa využiť každú príležitosť na to, aby Ukrajine spôsobili ešte väčšie utrpenie a zvýšili tlak na ostatné krajiny“, uviedol prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

Útok prišiel pred nedeľným stretnutím Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride, kde budú rokovať o pláne na ukončenie bojov na Ukrajine.

