Nie dva polčasy, ale štyri štvrtiny. MS 2026 prinesú revolučnú zmenu

Na svetovom šampionáte v Severnej Amerike budú v každom polčase „hydratačné prestávky“.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
CWC Benfica Bayern Munich Soccer
Hráči Benficy Lisabon počas hydratačnej prestávky v zápase majstrovstiev sveta klubov medzi Benficou a Bayernom Mníchov v Charlotte v Severnej Karolíne v utorok 24. júna 2025. Foto: SITA/AP
Každý zápas budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale bude mať povinnú trojminútovú „hydratačnú prestávku“ v polovici každého polčasu. Pauza nastane vždy po 22. minúte polčasu, a to bez ohľadu na počasie či teplotu. To prakticky rozdelí zápasy na štyri časti.

Ako referuje web televíznej stanice ESPN, nové pravidlo má podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) „prioritizovať pohodu hráčov“, keďže očakávané letné horúčavy v USA, Kanade a Mexiku môžu byť pri rozšírenom formáte turnaja so 48 tímami mimoriadne náročné. Rozhodnutiu predchádzali konzultácie s trénermi aj vysielateľmi.

FIFA uviedla, že pôjde o „zjednodušenú verziu prestávok používaných na niektorých predošlých turnajoch, vrátane tohtoročných majstrovstiev sveta klubov“. Na spomenutom podujatí sa síce tiež objavili „hydratačné prestávky“, ale len počas duelov s extrémnymi teplotami, keď teplomer ukazoval až 38 stupňov Celzia.

Hráči na problém upozorňovali už vtedy. Útočník Benficy Andreas Schjelderup po dueli s Bayernom povedal: „Nemyslím si, že som niekedy hral v takom teple. Úprimne, nemyslím si, že je to zdravé, ale nejako som to zvládol.“

Stredopoliar FC Chelsea Enzo Fernández zasa priznal, že extrémne podmienky mu spôsobovali závraty. „Počas jednej akcie sa mi trochu zatočila hlava. Musel som si ľahnúť na zem, lebo som bol naozaj dezorientovaný. Hrať v takejto vysokej teplote je veľmi nebezpečné,“ skonštatoval argentínsky majster sveta z Kataru 2022.

Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: hydratačné prestávky MS 2026 vo futbale
