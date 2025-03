Marko Daňo odmietol špekulácie o odchode do Vítkovíc. Aj ďalšiu sezónu začne v Třinci - VIDEO

Slovenský hokejista Marko Daňo začne aj svoju piatu sezónu v českej extralige za sebou v tíme HC Oceláři Třinec.

Šesťnásobný český šampión z Třinca nedávno „konečne“ nezvládol obhajobu titulu a zo štvrťfinálovej série s pražskou Spartou odišiel s prehrou 1:4 na zápasy.

„Patrí to k hokeju, nedá sa stále víťaziť. Človek to musí akceptovať a byť na to pripravený. Je to náročné, ale treba sa s tým vyrovnať. Máme teraz priestor na odpočinok a verím, že sa občerství telo aj hlava a do novej sezóny pôjdeme s čistou mysľou,“ vravel Marko Daňo vo videu na fejsbukovom profile českého denníka Sport.

V zákulisí sa v posledných týždňoch špekulovalo, že 30-ročný Daňo, ktorý si v minulosti obliekal dres štyroch klubov NHL, má po sezóne namierené do konkurenčných Vítkovíc. Teraz to však priamo dementoval.

„Mám naďalej platnú zmluvu v Třinci, s Vítkovicami som nemal žiadny kontakt, nikto sa mi odtiaľ neozval. Zostávam v Třinci,“ vyjadril sa autor 20 gólov v práve vrcholiacej sezóne v českej extralige.

Na rozdiel od Daňa však Třinec opustí jeho krajan Tomáš Marcinko. Skúsený 36-ročný center sa už dohodol od novej sezóny so Slovanom Bratislava.