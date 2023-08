Marketing RULEZZ: Ako na efektívny marketing a budovanie značiek v roku 2024

Celá naša branža dnes potrebuje návrat k tomu, čo v marketingu a komunikácii naozaj funguje. Aj preto je hlavnou témou 13. ročníka marketingovej konferencie Marketing RULEZZ „Back to the Roots“, ktorá sa uskutoční 22. 11. 2023 v Starej tržnici v Bratislave. V krátkom rozhovore s Petrom Šebom, programovým lídrom konferencie, sa dozviete, prečo by ste si ju nemali nechať ujsť.

TAKŽE EŠTE RAZ: PREČO TENTO ROK „BACK TO THE ROOTS“?

Svet sa obrátil naruby… Pandémia, vojna, energetická kríza, rastúce úrokové sadzby, obrovský nárast inflácie, tlak na marketingové rozpočty a ceny, nestabilita a neistota a stým súvisiace zmeny v spotrebiteľskom správaní sa. Taký je dnešok.

Viaceré zabehnuté marketingové stratégie prestávajú byť účinné, nové digitálne a online technológie si stále hľadajú svoje miesto a staré scholastické marketingové paradigmy sú priveľmi všeobecné na to, aby sme ich vedeli efektívne využiť v tomto zložitom období.

Práve preto nastal čas vrátiť sa späť k tomu, čo v marketingu a reklame naozaj funguje. Čo je efektívne a čo nie aj v týchto ťažkých časoch. A na Marketing RULEZZ 2023 chceme ukázať, ako na to. A chceme, aby si to účastníci konferencie vypočuli od tých najlepších a najpovolanejších spíkrov – našich i zahraničných.

ČO TO BUDE ZNAMENAŤ PRE PROGRAM KONFERENCIE A KOHO TENTO ROK UVIDÍME?

Všetci sa chceme učiť a inšpirovať sa od tých najlepších a najskúsenejších, ktorí majú za sebou silné odborné zázemie, roky výskumu i praxe. A samozrejme rešpekt medzinárodnej marketingovej i reklamnej branže. Preto opäť siahame po tom najlepšom, čo aktuálny marketingový a digitálny svet ponúka. Ako keynote vystúpi žijúca marketingová legenda Les Binet z UK, spoluautor kultovej knihy „Long and Short of It“ a legendárnych vianočných reklám pre John Lewis či modernej metriky Share of Search. Na nedávnom festivale v Cannes Les Binet predstavil unikátne výsledky skúmania (ne)efektivity influencerských spoluprác a vo svojich výskumoch sa aktuálne venuje vzťahu sily značky a cenotvorby, efektívnej reklamy a potrebe výraznejšej implementácie ekonometrických postupov do marketingového plánovania.

Novinkou je, že okrem neho privítame aj profesorku Magdu Nenycz-Thiel z Austrálie, ktorá pôsobí v najväčšom marketingovom inštitúte sveta Ehrenberg-Bass pod vedením dnes už tiež legendárneho Byrona Sharpa. Je spoluautorkou marketingových bestsellerov z dielne tohto inštitútu ako napríklad How Brands Grow 2 a už na jarnom špeciále Brand RULEZZ ukázala, že má čo povedať aj nášmu trhu, keď bola najlepšie hodnotenou spíkerkou celej konferencie. Jej doménou je úspešné budovanie značky na základe vedeckých a overených poznatkov a ich aplikácie do marketingovej a komunikačnej praxe práve počas krízových období.

Veľmi úzko na tento základný a ideový „setup“ bude nadväzovať Rita Harnett, Global Head of DTC & Social Commerce z medzinárodnej siete Wavemaker. Rita má 20-ročné skúsenosti v maloobchode a venuje sa podpore klientov pri zavádzaní a rozvoji ich elektronického obchodu. Vo svojej prednáške odhalí očakávania, ktoré má dnes spotrebiteľ, aby ste mu mohli zjednodušiť cestu k nákupu ako aj to, čo musia značky urobiť v oblasti digitálu, aby dokázali efektívnejšie osloviť spotrebiteľov v týchto kritických časoch.

A keďže Marketing RULEZZ má stále vo svojom DNA digitálny a online marketing, na hlavnom stage privítame aj Daniela Knappa, Chief Economist z IAB Europe. Daniel sa dlhodobo špecializuje na trhové analýzy a ekonomický výskum v oblasti digitálnej a online reklamy v európskych krajinách a jeho mapovanie trendov a predikcií bude určite inšpiráciou pre tých, ktorý hľadajú spôsoby, ako ešte efektívnejšie využívať všetky online reklamné nástroje na budovanie značiek aj v tomto období.

Jednoducho 4 TOP zahraniční spíkri a 4 inšpiratívne uhly pohľadu na to, čo sa dnes deje v našej branži a ako budovať úspešné značky aj v takýchto časoch. Máme pripravenú ešte jednu horúcu novinku z oblasti efektivity digitálneho marketingu z UK, ale tú predstavíme neskôr.

AKÉ POHĽADY A TÉMY PRIPRAVUJETE Z DOMÁCEJ MARKETINGOVEJ A REKLAMNEJ BRANŽE?

Samozrejme, tradične nebudú chýbať ani domáce TOP slovenské značky, inšpiratívne kampane a case studies, desiatky spíkeriek a spíkrov a workshopy s focusom na konkrétne aktuálne témy. Program a jednotlivých spíkrov predstavujeme postupne.

Celý program bude pritom rozdelený do 4 hlavných tematických blokov: Best o Effective MARKETING, Best of Effective CHANNELS & TOOLS, Best of Effective BRANDS, Best of Effective DIGITAL. Tu si prídu na svoje všetci od marketingových riaditeľov, stratégov či brand manažérov až po špecialistov v oblasti digitálu, reklamy, marketingu i médií.

A popritom bude už tradične vytvorený priestor aj pre branžové témy z dielní ADMA, APRSR a IAB Slovakia, ktoré predstavia novinky a trendy vo svojom odvetví marketingu a komunikácie a prinesú tak medzi marketérov svoje vlastné pohľady, poznatky či témy.

Keby sme to mali zhrnúť, tak to bude jedna nadupaná konferencia, 3 stages a jedna poriadna afterka aj s vyhlasovaním Digitálnej agentúry roka 2023. Všetci účastníci konferencie tiež dostanú do rúk exkluzívnu ročenku MARKETING & DIGITAL AGENCIES 2023 s kompletným prehľadom trhu marketingových a digitálnych agentúr na Slovensku.

Jednoducho, budú tam všetci a my už sa na to teraz tešíme. Dúfame, že aj že tento rok 1000+ offline + online účastníkov zažije inšpiratívny deň plný užitočných informácií, inšpirácie a networkingu. Už 22.11. v Starej tržnici v Bratislave. A keď sa zaregistrujete do 31. augusta, získate najnovšiu marketingovú knihu Better Brand Health zadarmo.

Viac informácií na našom webe www.marketingrulezz.sk.

Informačný servis