Maresca vyvracia špekulácie o možnom odchode do Manchestru City, naďalej sa hlási k FC Chelsea

Tréner Enzo Maresca zdôraznil, že je plne oddaný klubu FC Chelsea a nikam neodíde.
Enzo Maresca
Tréner Enzo Maresca z anglického klubu FC Chelsea v súboji Premier League 2024/2025 proti FC Liverpool. Foto: SITA/AP
Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu FC Chelsea vyvrátil dohady spájajúce ho s pozíciou trénera konkurenčného Manchestru City. Označil to za úplnú špekuláciu a potvrdil, že zostane pri kormidle svojho súčasného klubu aj v budúcej sezóne.

Taliansky kouč priznal, že uplynulý víkend zažil svojich „najhorších 48 hodín“ od nástupu do funkcie v júli 2024. Po domácom víťazstve 2:0 nad Evertonom totiž kritizoval anonymné subjekty za nedostatok podpory smerom k nemu a aj jeho zverencom. Zdôraznil však, že sa nevyjadroval priamo k fanúšikom.

Jeho vyjadrenia podnietili špekulácie, že mohli smerovať na adresu vedenia klubu a športových riaditeľov. Periodikum The Athletic informovalo, že Maresca je na vrchole zoznamu Manchestru City ako možná náhrada za Pepa Guardiolu, ak by španielsky tréner klub opustil po sezóne 2025/2026.

Na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom „The Blues“ proti Newcastlu United však Maresca tieto dohady odmietol.

„Nemá ma to ako ovplyvniť, pretože viem, že to je stopercentná špekulácia. Mám tu zmluvu do roku 2029 a moja pozornosť je plne venovaná tomuto klubu. Som hrdý, že tu môžem byť,“ vyhlásil.

Keď mu novinári položili otázku, či môže fanúšikom sľúbiť svoju prítomnosť na Stamford Bridge aj v nasledujúcej sezóne, bol jednoznačný: „Určite áno. Mám platný kontrakt do roku 2029, toto sú čisto špekulácie.“

Maresca prišiel do Chelsea v júli 2024 a v prvej sezóne vyhral s tímom Európsku konferenčnú ligu aj majstrovstvá sveta klubov. Jeho mužstvo je momentálne na štvrtom mieste v tabuľke Premier League a má šancu priamo postúpiť do ligovej časti Ligy majstrov.

V utorok si víťazstvom nad Cardiffom zabezpečili hráči Chelsea postup do semifinále Ligového pohára, v ktorom si zmerajú sily s Arsenalom alebo futbalistami Crystal Palace.

