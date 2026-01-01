Maresca predčasne skončil ako tréner v Chelsea. Dôvodom sú zlé výsledky a ešte horšie vzťahy

Mal dlhočiznú zmluvu do leta 2029 a ešte aj s ročnou opciou, ale rozhodne ju nenaplní.
Enzo Maresca už nie je tréner anglického futbalového veľkoklubu FC Chelsea. Odvolali ho.
Kouč Lazia Rím podstúpil operáciu srdca. Vráti sa ešte Sarri na lavičku Rimanov?
„Futbalový klub Chelsea a hlavný tréner Enzo Maresca sa rozišli,“ uvádza sa vo vyhlásení Londýnčanov.
„Keďže kľúčové ciele v štyroch súťažiach vrátane kvalifikácie do Ligy majstrov ešte stále je možné splniť, Enzo a klub veria, že zmena dáva tímu najlepšiu šancu vrátiť sa do sezóny v lepšej fazóne,“ doplnilo vedenie klubu.
Odchod z 5. miesta
Odchod 45-ročného Taliana zo Stamford Bridge prichádza v čase, keď je klub na piatom mieste v tabuľke Premier League – 15 bodov za lídrom tabuľky a zároveň londýnskym rivalom Arsenalom. Na druhej strane Chelsea vyhrala len jeden z posledných siedmich zápasov. A situácia v tíme úmerne k pribúdajúcim nezdarom hustla.
Chýbal na tlačovke
Špekulácie o Marescovom postavení sa zintenzívnili po správach o zhoršujúcom sa vzťahu medzi trénerom a vedením klubu. Maresca sa nezúčastnil na pozápasovej tlačovej konferencii po „zbesilej“ utorkovej remíze 2:2 s Bournemouthom, hoci jeho neprítomnosť bola oficiálne pripísaná chorobe.
Jeho asistent Willi Caballero sa kolegu snažil ospravedlniť, ale pravda bola taká, že už vtedy Maresca zvažoval svoj koniec.
Video bez Marescu
Vrcholom antitrénerských výpadov vedenia klubu bolo zverejnenie 52-sekundového videa na klubových sociálnych sieťach. Chelsea tam zhrnula svoj rok 2025 a Maresca tam nebol spomenutý ani raz.
Nečudo, keď Talian 13. decembra vyhlásil, že necíti dostatočnú podporu ľudí z vedenia v Chelsea. A neskôr tieto slová zdupľoval, čo napokon viedlo k jeho odvolaniu.
Úspechy s Marescom
Chelsea v roku 2025 vyhrala Európsku konferenčnú ligu aj majstrovstvá sveta klubov. Maresca „The Blues“ tiež doviedol späť do Ligy majstrov, keďžýe s tímom skončil na štvrtej priečke v Premier League 2024/2025.