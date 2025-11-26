Chelsea valcuje Európu. Tínedžer Estevao zatienil Barcelonu aj Yamala - VIDEO

Futbalisti FC Chelsea majú v ostatných týždňoch výbornú formu. V anglickej Premier League 2025/2026 sa vyšvihli na 2. priečku a dobré výsledky dosahujú tiež na medzinárodnej scéne.
Po triumfe na letných majstrovstvách sveta klubov, na ktorých „The Blues“ vo finále vyprášili úradujúceho šampióna Ligy majstrov Paríž Saint-Germain (3:0), si v utorok v európskom pohári číslo jeden poradili rovnakým výsledkom aj so španielskym tímom FC Barcelona. A to ešte tri zásahy Londýnčanov neplatili pre hru rukou, resp. ofsajdy.
Tréner nechce vyvíjať tlak na Estevaa
„Nemám slová, ktorými by som zhrnul, ako sa práve teraz cítim. Bol to naozaj perfektný večer,“ povedal pre Amazon Prime 18-ročný brazílsky útočník Estevao, ktorý v 55. minúte po krásnom sóle zvýšil na 2:0.
Estevao v súboji mladých hviezdičiek zatienil barcelonského Lamina Yamala, ktorý sa väčšinu stretnutia nevedel presadiť cez reprezentačného spolupráca Marca Cucurellu.
Šéf lavičky Chelsea Enzo Maresca dostal po stretnutí otázku, či mu zásah Estevaa pripomína legendárneho Argentínčana Lionela Messiho, ale Talian sa zdržal ospevovania talentovaného mladíka, a skonštatoval, že to bol podobný gól, aký tento útočník strelil za svoj bývalý klub Palmeiras proti Chelsea na tohtoročných MS klubov.
Barcelona až na 15. mieste
„On a Lamine sú príliš mladí, majú 18 rokov. Ak začnete hovoriť o Messim, (Cristiano) Ronaldovi, myslím si, že pre mladých chlapcov, ako sú oni, je to príliš veľký tlak. V osemnástich by si mali užívať hru a byť šťastní. Porovnávanie s Messim a Ronaldom je na nich priveľa,“ vyhlásil Maresca.
Druhá prehra z piatich zápasov znamená posun Kataláncov na priebežné 15. miesto, ale tréner Barcelony Hansi Flick trval na tom, že naďalej je pozitívne naladený na účasť v najlepšej osmičke a automatický postup do osemfinále. „Teraz sa nám vracajú niektorí hráči a zostávajú nám tri zápasy a deväť bodov,“ povedal nemecký kouč.