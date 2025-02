Manželský pár zabil dve ukrajinské utečenky, aby mohol uniesť novorodenca

Na doživotie poslal do väzenia súd v nemeckom meste Mannheim manželský pár za vraždu dvoch ukrajinských utečeniek a únos novorodenca, ktorého chceli vydávať za svoje. Dvojicu páchateľov, ktorých nemecké médiá identifikovali ako 43-ročného Marca O. a 45-ročnú Inu, zatkli v marci minulého roka týždeň po tom, ako obe ženy ubili na smrť. Manželia to urobili preto, aby splnili svoju dlhodobú túžbu mať dcéru.

Na únos dieťaťa sa Marco O. a jeho manželka Ina začali pripravovať v marci 2023. Ina sa prostredníctvom platformy Telegram skontaktovala so skupinou organizujúcou pomoc Ukrajincom utekajúcim pred ruskou inváziou. Pár sa tak zoznámil s 27-ročnou Ukrajinkou Margaritou R., ktorá čakala dieťa a hľadala pomoc s prekladmi.

Krátko po narodení dievčatka, ktoré dostalo meno Mia, nemecký pár zorganizoval večeru, na ktorú pozvali Margaritu, jej dieťa a 51-ročnú matku. Obetiam do jedla však dali sedatíva. Marco O. odviezol staršiu ženu k jazeru, kde ju ubil na smrť a jej telo hodil do vody. Mladšiu Ukrajinku manželia odviezli k rieke Rýn, kde ju Marco O. zabil najmenej tromi údermi do hlavy. Telo potom zapálili a domov si odviezli dievčatko, ktoré vtedy malo päť týždňov.

Bábätko našli policajti nezranené. Nemecký denník Bild uviedol, že teraz už ročnú Miu si medzitým vzala mladšia sestra jej zosnulej matky, ktorá s manželom žije na Ukrajine.