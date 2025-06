Manchester City sa pred MS klubov posilnil. Získal hráča zo skúsenosťami z talianskeho veľkoklubu - FOTO

Anglický futbalový klub Manchester City sa dohodol s talianskym AC Miláno na prestupe holandského stredopoliara Tijjaniho Reijndersa, ktorý je prvým vážnejším doplnením kádra „The Citizens“ v letnom prestupovom období.

Podľa britských médií zaplatia Angličania za 26-ročného reprezentanta 55 miliónov eur, pričom hráč už súhlasil so zmluvou na päť rokov.

Formálne dokončenie transferu sa očakáva v najbližších dňoch.

Manchester City chce mať Reijndersa k dispozícii už na blížiacich sa majstrovstvách sveta klubov v USA, ktoré sa začnú 14. júna.

Reijnders prišiel do AC Miláno v roku 2023 z AZ Alkmaar a v sezóne 2024/2025 strelil za taliansky klub 15 gólov.

V tíme Pepa Guardiolu by mal posilniť stred poľa po odchode Kevina De Bruyneho, ktorý by mal zamieriť do Neapola a na MS klubov sa nezúčastní.

Pre zranenie achilovky bude anglickému družstvu chýbať aj Mateo Kovačič.

Manchester City má za sebou nevydarenú sezónu, keď skončil v Premier League tretí a po ôsmich rokoch nezískal žiadnu trofej.

Šéf klubu Khaldoon Al Mubarak priznal, že „mal byť na trhu pravdepodobne agresívnejší“.

City vstúpia do rozšíreného 32-členných MS klubov ako obhajca titulu, prvý zápas odohrajú 18. júna vo Philadelphii proti marockému Wydadu Casablanca.

Aktuálne prestupové okno je otvorené do 10. júna a je určené pre účastníkov spomenutého turnaja v USA, následne sa znovu otvorí 16. júna.