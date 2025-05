Guardiola pripustil možný odchod Grealisha z Manchestru City po nevydarenej sezóne - FOTO

Španielsky tréner Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City priznal, že Jack Grealish môže v lete opustiť tento klub po tom, čo nebol nominovaný na nedeľňajší zápas na pôde Fulhamu pri víťazstve 2:0, ktoré definitívne zaistilo City účasť v Lige majstrov.

„Bola to voľba. Je to neuveriteľný hráč, ktorý musí hrať každé tri dni. Tento rok sa to nestalo, ani minulý rok nie. Musí to dokázať, či už u nás, alebo inde. To je otázka na Jacka, jeho agenta a klub. Ak zostane, bude to v poriadku, bojoval od prvého dňa, aby prispel, ale dnes nie,“ povedal Guardiola.

Grealish, ktorý prišiel v roku 2021 z Aston Villy za 100 miliónov libier, odohral v tejto sezóne Premier League len sedem zápasov v základnej zostave a vo finále FA Cupu proti Crystal Palace zostal na lavičke. Jeho absencia v kádri na rozhodujúci duel vyvolala špekulácie o jeho budúcnosti.

Guardiola však odmietol, že by bol s hráčom nespokojný: „Kto povedal, že nie som spokojný s Jackom? Mám 24 hráčov, musím vyradiť šesť na posledný zápas a päť dnes, lebo Kovačič bol vylúčený. Nie je to osobné. Ja som ten, kto bojoval za to, aby Jack prišiel a zostal. Čo bude ďalej, je na vedení a agentoch.“

„The Citizens“ zakončili sezónu bez trofeje prvýkrát po ôsmich rokoch, no Guardiola ocenil, že tím si vybojoval účasť v Lige majstrov: „Je to úľava, pretože dnes je kvalifikácia do Ligy majstrov ako zisk titulu. Keď sme nemohli vyhrať ligu, hráči mohli prestať bojovať, ale nikdy sme sa nevzdali. Je to naozaj šťastný deň pre nás.“

Guardiola zároveň prisľúbil, že City budú v budúcej sezóne silnejší: „Poučíme sa a budúci rok sa to nezopakuje. Budeme lepší.“