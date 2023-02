Máme právo brániť sa akoukoľvek zbraňou, vrátane jadrovej, povedal ruský exprezident Medvedev

Zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev povedal, že Rusko „zanikne“, ak prehrá vojnu na Ukrajine. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Ohýbanie reality a lži

„Ak Rusko zastaví ‚špeciálnu vojenskú operáciu‘ bez dosiahnutia víťazstva, Rusko zanikne, bude roztrhané na kusy,“ uviedol Medvedev v stredu na Telegrame a dodal: „Ak USA prestanú dodávať zbrane kyjivskému režimu, vojna sa skončí.“

Vyhlásenia ruského exprezidenta prišli deň po prejave amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý povedal: „Ak by Rusko prestalo napádať Ukrajinu, ukončilo by to vojnu. Ak by sa Ukrajina prestala brániť, bol by to koniec Ukrajiny.“ Medvedev označil tieto slová za „rafinovanú lož“.

Jadrový arzenál bez regulácie

Ruský vodca Vladimir Putin v utorňajšom vystúpení pred tamojším parlamentom oznámil, že Rusko prerušuje svoju účasť na Novej dohode START z roku 2010.

Dohoda o kontrole zbraní počíta s obmedzeniami počtu jadrových zbraní a s rozsiahlymi inšpekciami jadrových zariadení. Putin vyhlásil, že takéto inšpekcie nebudú mať zmysel po tom, ako USA a jeho spojenci vyhlásili cieľ vojensky poraziť Rusko na Ukrajine.

Na pokraji katastrofy

Medvedev tvrdí, že to bolo „nevyhnutné“ rozhodnutie. „Toto rozhodnutie bude mať obrovský ohlas vo svete vo všeobecnosti a najmä v Spojených štátoch.

Všetkým rozumným silám je predsa jasné, že ak chcú Spojené štáty ruskú porážku, potom sme na pokraji svetového konfliktu. Ak chcú Spojené štáty poraziť Rusko, potom máme právo brániť sa akoukoľvek zbraňou, vrátane jadrovej,“ skonštatoval Medvedev.