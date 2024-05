Mal by neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok vstúpiť do straníckej politiky? Takto odpovedali ľudia v prieskume

Viac ako polovica Slovákov si nepraje, aby neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok vstúpil do straníckej politiky.

Ide konkrétne o 53 percent účastníkov prieskumu, ktorý robila agentúra FOCUS pre televíziu Markíza. Prieskum bol realizovaný v dňoch 17. až 24. apríla na vzorke 1 017 respondentov.

Koaliční voliči sú proti

Dvanásť percent opýtaných na otázku, či by mal Korčok vstúpiť do straníckej politiky, nevedelo odpovedať.

Celkovo 35 percent respondentov je za to, aby Korčok do straníckej politiky vstúpil, pričom 15 percent si myslí, že by mal založiť vlastný politický subjekt a 20 percent je za to, aby vstúpil do už existujúcej strany.

Najmenšiu podporu má Korčokov vstup do straníckej politiky medzi elektorátom súčasnej vládnej koalície. Že by do nej nemal vstupovať si myslí 79 percent voličov strany Smer-SD a po 74 percent voličov strany Hlas-SD a Slovenskej národnej strany.

Jeho budúcnosť v straníckej politike má malú podporu i medzi voličmi mimoparlamentného hnutia Republika, proti sa vyjadrilo 68 percent voličov tohto subjektu.

Voliči opozície Korčoka podporujú

Naopak, jeho vstup do straníckej politiky podporujú najmä voliči súčasnej opozície, najväčšmi voliči strany Sloboda a Solidarita, spomedzi ktorých si 52 percent myslí, že by mal vstúpiť do existujúcej strany a 28 percent je za to, aby si založil vlastnú stranu (spolu 80-percentná podpora).

Spomedzi voličov hnutia Progresívne Slovensko je 38 percent toho názoru, že Korčok by mal vstúpiť do existujúcej strany a 40 percent si myslí, že by mal založiť vlastnú stranu (celkovo 78 percent za).

Korčokov vstup do existujúcej strany podporuje aj 43 percent voličov hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) a 41 percent voličov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

To, že by mal rozšíriť rady politických subjektov na Slovensku svojím vlastným, si myslí 30 percent elektorátu hnutia Slovensko a 10 percent voličov KDH.