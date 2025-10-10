Majsterka sveta v plávaní a jej kolegyňa suspendované za krádež kozmetiky na letisku v Singapure

Pilatová a ďalšia talianska plavkyňa dostali 90-dňový dištanc, ktorý ich vyradí z decembrových majstrovstiev Európy.
Italy Shoplifting Swimming
Táto kombinácia fotografií zobrazuje Talianku Benedettu Pilatovú (vľavo) v Ríme, 13. augusta 2022, a Talianku Chiaru Tarantinovú v rumunskom Otopeni, 5. decembra 2023. Foto: SITA/AP
Talianska majsterka sveta v plávaní z roku 2022 Benedetta Pilatová a ďalšia talianska plavkyňa Chiara Tarantinová boli vo štvrtok suspendované na 90 dní za krádež kozmetiky na letisku v Singapure. Incident sa stal počas ich návratu z tohtoročných majstrovstiev sveta, kde Pilatová získala bronz v disciplíne 50 metrov prsia.

Podľa vyhlásenia Talianskej plaveckej federácie, vzhľadom na zistenia vyšetrovania a spoluprácu oboch športovkýň, ktoré priznali svoju zodpovednosť, sa táto organizácia rozhodla okamžite ich suspendovať zo všetkých aktivít na 90 dní. Táto sankcia im znemožní účasť na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne, ktoré sa budú konať v decembri v Poľsku.

Obe športovkyne boli zatknuté singapurskou políciou 14. augusta po tom, čo ukradli dva kozmetické výrobky z „duty free“ obchodu na letisku. Do Talianska sa vrátili 20. augusta po zásahu talianskych úradov.

Pilatová na sociálnych sieťach uviedla, že bola do krádeže „zapojená nezávisle od svojej vôle“ a z tejto skúsenosti si odniesla dôležité lekcie o opatrnosti, individuálnej zodpovednosti a hodnote ľudí okolo seba. Pilatová získala zlatú medailu na majstrovstvách sveta v Budapešti pred tromi rokmi.

