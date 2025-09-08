Majster sveta z roku 2018 opúšťa PSG po dvoch dekádach. Kam mieri skúsený stopér?

Presnel Kimpembe bol súčasťou organizácie Paríž Saint-Germain od svojich desiatich rokov, teraz bude hrávať v Katare.
Presnel Kimpembe
Presnel Kimpembe s víťaznou trofejou po finálovom zápase Ligy majstrov, v ktorom jeho PSG deklasoval Inter Miláno 5:0. Mníchov (Allianz Arena), 31. máj 2025. Foto: SITA/AP
Súčasťou kádra úradujúceho európskeho klubového šampióna bol o desiatich rokov, no v ostatných sezónach hrával len sporadicky. Po dvoch dekádach francúzsky Paríž Saint-Germain opúšťa niekdajší stopér francúzskej reprezentácie Presnel Kimpembe.

Aktuálne už 30-ročný rodák zo severu Francúzska mieri do Kataru a bude hrať za tím Qatar SC, o čom informoval oba zainteresované organizácie. „Presnel Kimpembe navždy zostane významným hráčom v histórii Paris Saint-Germain,“ uviedli predstavitelia PSG prostredníctvom vyhlásenia.

Kimpembe doplatil na škaredé zranenie, vo februári 2023 si totiž nepríjemne poranil achilovku. Vynechal závere sezóny 2022/2023, celý ročník 2023/2024 a v sezóne 2024/2025 zasiahol len do piatich zápasov Parížanov.

Kimpembe odohral za reprezentáciu Francúzska 28 zápasov, v národnom tíme nebol od júna 2022. Bol súčasťou víťazného tímu na MS 2018, na ktorých absolvoval jeden zápas.

