Majster sveta z roku 2018 opúšťa PSG po dvoch dekádach. Kam mieri skúsený stopér?

Súčasťou kádra úradujúceho európskeho klubového šampióna bol o desiatich rokov, no v ostatných sezónach hrával len sporadicky. Po dvoch dekádach francúzsky Paríž Saint-Germain opúšťa niekdajší stopér francúzskej reprezentácie Presnel Kimpembe.
Aktuálne už 30-ročný rodák zo severu Francúzska mieri do Kataru a bude hrať za tím Qatar SC, o čom informoval oba zainteresované organizácie. „Presnel Kimpembe navždy zostane významným hráčom v histórii Paris Saint-Germain,“ uviedli predstavitelia PSG prostredníctvom vyhlásenia.
Kimpembe doplatil na škaredé zranenie, vo februári 2023 si totiž nepríjemne poranil achilovku. Vynechal závere sezóny 2022/2023, celý ročník 2023/2024 a v sezóne 2024/2025 zasiahol len do piatich zápasov Parížanov.
Kimpembe odohral za reprezentáciu Francúzska 28 zápasov, v národnom tíme nebol od júna 2022. Bol súčasťou víťazného tímu na MS 2018, na ktorých absolvoval jeden zápas.