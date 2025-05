Majself nemá hudobné limity. Prostredníctvom skladby Up predstavil nový drum and bass projekt

Úspešný raper a spevák Michael Švehla, známy pod umeleckým menom Majself, pripravovaným EP dokazuje svoju hudobnú všestrannosť. Hudobník siahol po žánri, ktorý by od neho fanúšikovia nečakali.

„Táto skladba vznikla dosť neplánovane. Drum and bass počúvam už dlho a asi prišiel čas, kedy ma chytila inšpirácia na takýto štýl hudby. Nejak hlbšie som to neanalyzoval, vyskúšali sme s Maxxom tento štýl a výsledkom je skladba UP,” hovorí Majself, pričom predstavuje autora hudby Maxxa Miklosa.

Novinka Up je energická bomba a tvorcovia stavili na výrazný zvuk a text, ktorý napísal samotný Majself. „Pieseň nemá nejaký špecifický silný odkaz, myslím, že takých skladieb mám dosť. Snažím sa len k ľuďom poslať energiu, nech sa pri tejto skladbe zabávajú, cvičia, čokoľvek, čo v nich pieseň vyvolá a čo ich bude robiť šťastnými,” vysvetľuje spevák.

Videoklip natočený za dva dni

Nový track Majself pustil do sveta prostredníctvom videoklipu, ktorý sa natočil v priebehu dvoch dní v rôznych bratislavských lokáciách.

„Ústredné postavy stvárňujem ja s mojou ženou Júliou, ktorá sa v mojich videoklipoch objavuje často, ale takisto býva často aj ústredný človek mojich textov, ktoré píšem. Príde mi to prirodzené a autentické a do UP som si nikoho iného nevedel predstaviť. Do niektorých scén som však zavolal aj fanúšikov, ktorí nám pri výrobe extrémne pomohli,” približuje Majself obsadenie snímky, ktorú režíroval Pierre Lexis, produkčne ho zastrešila Janka Šlebodová.

Foto: archív Majself.

„Skladba má moderný sound, spolu s Pierrom sme sa bavili o tom, že by aj vizuál mal byť moderný, v tomto ohľade som to nechal celé na neho a výsledok ma veľmi potešil. Je tam mnoho postprodukcie a skvelá ukážka toho, čo sa dá dnes na zelenom plátne spraviť,” dodáva spevák k téme videoklipu a prízvukuje, že režiséri čoraz viac siahajú po moderných technológiách, ktoré vizuálom dodávajú úplne iný rozmer.

EP s experimentálnym zvukom už tento mesiac

Priaznivci Majselfovej hudby sú zvyknutí na pravidelnú dávku nových singlov a videoklipov v pomerne krátkom čase, inak tomu nebude ani s pripravovaným EP, ktorého ochutnávkou je práve singel UP.

„Ako som spomínal UP vznikla veľmi organicky, písanie a nahrávanie išlo v podstate samo, tak som sa tým nechal viesť a spravil celé EP, ktoré bude vonku ešte tento mesiac. Viem, že tento zvuk je na mňa dosť neštandardný, ale vzhľadom na to, že viem čo mám pre mojich fanúšikov nachystané, tak verím, že ich to osloví,” prezrádza spevák, že ešte v priebehu mája vyjdu ďalšie štyri tracky z drum and bassového EPčka.

„Túto štúdiovku som spravil čisto pre vlastnú radosť z hudby. Nejako som neanalyzoval, koho presne, čo sa týka poslucháčov, si to nájde, ani či osloví tých mojich. Uvedomujem si, že pre niektorých to môže byť až príliš, pre nich však mám na budúci mesiac pripravené niečo, čím sa opäť priblížim k zvuku, na ktorý sú u mňa zvyknutí a verím, že sa im to bude páčiť. Takže hudobné misky váh sa vyrovnajú,” vyhlasuje Majself, že v rýchlom tempe releasov nehodlá poľaviť.

Okrem produkcie má Majself i plný kalendár Live vystúpení „Začína sa letná sezóna, na ktorú sa veľmi teším, takže sa s fanúšikmi vidím na rôznych miestach a festivaloch po Slovensku. Bližšie info nájdu na mojich sociálnych sieťach,” hovorí spevák na záver.