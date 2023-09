Majerský má na krku trestné oznámenie, výrok o „LGBTI pliage“ pobúril verejnosť aj politikov

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) podala na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského.

Pliagou je šírenie nenávisti

Dôvodom je včerajšie vyjadrenie Majerského v diskusii televízie Markíza, že „korupcia a LGBTI sú pliagy, ktoré ničia krajinu“. Ako IĽP informoval, jeho výrok vyvolal pobúrenie verejnosti a kritiku od viacerých politikov.

“Šírenie nenávisti je pliaga. Politici, ktorí rozdeľujú spoločnosť, aby získali moc, sú pliaga. Nie je to ani rok od teroristického útoku, pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej. Treba si to pamätať 30. septembra a voliť strany, ktoré sú demokratické a rešpektujú ľudské práva,“ vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher. Doplnil, že homofóbia je nedemokratická a to, na ktorej strane je KDH, je už jasné.

Ospravedlnenie nestačí

Politici vyzývali Majerského k ospravedlneniu, no podľa koordinátorky Duhového Slovenska n.o. Zuzany Slamenej to nestačí.

„Vyzývame Majerského, aby stiahol svoju kandidatúru v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Zároveň vyzývame ostatné kresťanské organizácie, aby sa od takýchto výrokov verejne dištancovali. LGBT ľudí a zástancov ľudských práv zasa prosím, aby nepodľahli takýmto útokom na naše emócie a identity, ktorých môže v predvolebnom období pribúdať, ale použili svoje rozhorčenie na motivovanie iných, aby išli voliť a volili uvážene,“ uzavrela Slamená.