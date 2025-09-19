Magnier opäť nad sily Kubiša v šprintérskom dojazde v Košiciach, ale Slovák to nevzdáva - VIDEO

Čo sa stalo v stredu v Bardejove, sa zopakovalo aj o deň neskôr o čosi západnejšie v Košiciach.
Aj druhú etapu 69. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska ovládol Francúz Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step a druhý bol znova Slovák Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets).
Päť kopcov a rovnaký záver
Obaja za podpory svojich tímov skvele zvládli prejazd piatimi kopcami na trase zo Svidníka do Košíc (169,4 km) a v závere si to rozdali na širokej ceste vedúcej do centra Košíc.
Magnier bol znova o čosi lepší a svoj náskok pred najlepším Slovákom v celkovom poradí navýšil na 8 sekúnd. Tretí skončil belgický šprintér tímu Lotto Milan Menten, ktorý je tretí aj celkovo.
Aktivitou počas 2. etapy hýril ďalší Slovák Matúš Štoček vo farbách českého tímu Elkov-Kasper. Dostal sa do úniku dňa, vyhral rýchlostnú prémiu a vďaka bonifikácii sa vyšvihol na štvrté miesto v celkovej klasifikácii.
Poklona súperom
“V závere urobil Soudal Quick-Step perfektnú robotu, do poslednej zákruty išli ako prví traja a zaslúžene mali víťazstvo. Ako tím chceme samozrejme viac – etapové víťazstvo, aspoň na jeden deň žltý dres. Čo sa týka celkového poradia, pre mňa bude možno tá nedeľa priťažká, ale máme tu iných dobrých vrchárov,“ vyhlásil Kubiš v tlačovej správe organizátorov.
Magnier ďakuje
Jeho francúzsky súper Magnier podotkol: “Pocity nemôžu byť lepšie. Vyhrať v žltom drese po tej práci tímu je skvelé, v posledných 200 metroch som už len mohol dokončiť to, čo kolegovia začali. Posledné tri stúpania neboli pre mňa úplne bezproblémové, no tím to kontroloval. Pustili sme pár pretekárov dopredu, no nenechali sme im veľký náskok.“
Aj cez Detviansku Hutu
V piatok má 69. ročník Okolo Slovenska na programe najťažšiu a najdlhšiu etapu z Kežmarku do Banskej Bystrice (191,7 km) s piatimi vrchárskymi skúškami vrátane takmer 16 km dlhého stúpania na Sedlo Prašivá s priemerom 3,9%. Pôjde sa aj cez Detviansku Hutu, rodnú dedinu Lukáša Kubiša, kde ho budú vítať rodinní príslušníci a priatelia.
„Bude to priamo pred mojimi domácimi, rodnými fanúšikmi, rodičmi a priateľmi. Čo sa týka trasy, bude to ťažká etapa, najviac výškových metrov a skoro 200 kilometrov. Bude to závisieť od nastaveného tempa, no ten záver aj celú etapu poznám do posledného centimetra,“ skonštatoval Kubiš.