Kubiš takmer vyhral 1. etapu Okolo Slovenska, lepší bol len Francúz Magnier - VIDEO

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) veľmi chcel získať žltý dres lídra pretekov Okolo Slovenska už po prvej etape, ktorá sa odohrávala v Bardejove a jeho okolí.
V záverečnom šprinte do mierneho kopca na kockách na bardejovské námestie si utvoril skvelú východiskovú pozíciu, ale jeden súper mu predsa len ušiel.
Magnier pred Kubišom
Víťazom 141 km dlhej etapy sa stal Francúz Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step, zatiaľ čo slovenský šampión Kubiš bral druhé miesto.
Po zápase si na seba navliekol modro-bielo-červený dres pre najlepšieho Slováka. V celkovo poradí Magnier vedie pred Kubišom o 4 bonifikačné sekundy. Tretí je s odstupom 6 sekúnd Belgičan Joppe Herremans z tímu VolkerWessels.
Lepší nájazd
„Záver sa dal ale spraviť aj lepšie, lebo Magnier tam mal omnoho lepší nájazd do tej poslednej zákruty ako ja. Leadout nám tam robil chalan z Vismy a ako si vystúpil, zatvoril aj cestu. Musel som spomaliť a tým sa tam vytvorila medzera, ktorú som už nedokázal zatvoriť,“ zhodnotil Kubiš v tlačovej správe organizátorov Okolo Slovenska.
Slovenský cyklista bude mať ďalšiu šancu na etapový triumf vo štvrtok v etape zo Svidníka do Košíc (169,4 km), na trase bude aj päť vrchárskych prémií nižších kategórií vrátane Jahodnej tesne pred Košicami. Štartuje sa vo Svidníku o 10.45 h. „Je to ďalšia šanca na žltý dres, budeme sa snažiť,“ doplnil Kubiš.